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Трамп опять скрыл суть переговоров с Путиным: в США новый скандал

3.1тЧитать материал на украинском

Белый дом отказался предоставить конгресменам документы, которые раскрывают суть переговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

Решение пояснил советник Белого дома Пэт Чиполлоне. Он подчеркнул, что в письмах комитетов "не приводятся юридические основания для предположения о том, что другая ветвь власти может заставить президента раскрывать дипломатические контакты с иностранными лидерами", пишет Politico.

У Трампа подчеркнули, что эти требования ставят под угрозу подобные переговоры с участием будущих американских президентов.

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

"Президент должен иметь возможность вступать в дискуссии с иностранными лидерами, не опасаясь, что эти контакты будут раскрыты и использованы в партийных политических целях. И иностранные лидеры должны быть в этом уверены", – подчеркнул Чиполлоне.

"Ни один иностранный лидер не будет вести частные беседы с президентом или его старшими советниками, если такие разговоры будут публично раскрыты (или разглашены комитетам Конгресса)", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Дональд Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
ЗНАЮ! Водним цінувалися і можливо взасос. Хто ж таке демонструє - це ж не гейропа.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр, вони
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