Трамп опять скрыл суть переговоров с Путиным: в США новый скандал

Белый дом отказался предоставить конгресменам документы, которые раскрывают суть переговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.
Решение пояснил советник Белого дома Пэт Чиполлоне. Он подчеркнул, что в письмах комитетов "не приводятся юридические основания для предположения о том, что другая ветвь власти может заставить президента раскрывать дипломатические контакты с иностранными лидерами", пишет Politico.
У Трампа подчеркнули, что эти требования ставят под угрозу подобные переговоры с участием будущих американских президентов.
Дональд Трамп и Владимир Путин
"Президент должен иметь возможность вступать в дискуссии с иностранными лидерами, не опасаясь, что эти контакты будут раскрыты и использованы в партийных политических целях. И иностранные лидеры должны быть в этом уверены", – подчеркнул Чиполлоне.
"Ни один иностранный лидер не будет вести частные беседы с президентом или его старшими советниками, если такие разговоры будут публично раскрыты (или разглашены комитетам Конгресса)", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Дональд Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.
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