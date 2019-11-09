"Я покажу вам!" Трамп назвал дату обнародования новой "бомбы" о Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что опубликует расшифровку второго разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 12 ноября.
"Выйдет еще одна стенограмма, которая очень важна", – цитирует Трампа Reuters.
Он добавил, что у него было два телефонных разговора с президентом Украины, поэтому Белый дом покажет и второе их общение.
"Я покажу вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины", – подчеркнул Трамп.
Зеленский и Трамп
Коллаж
Отметим, недавно американский глава заявил, что готов обнародовать стенограмму разговора с Зеленским (во время которого поздравил его с победой на президентских выборах и который состоялся еще до 25 июля), назвав это "плохим прецедентом".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Также Зеленский заявил, что на него никто не давил.
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