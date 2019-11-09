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9 ноября • обновлено в 20:41
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"Я покажу вам!" Трамп назвал дату обнародования новой "бомбы" о Зеленском

1.6т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что опубликует расшифровку второго разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 12 ноября.

"Выйдет еще одна стенограмма, которая очень важна", – цитирует Трампа Reuters.

Он добавил, что у него было два телефонных разговора с президентом Украины, поэтому Белый дом покажет и второе их общение.

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"Я покажу вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины", – подчеркнул Трамп.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Коллаж

Отметим, недавно американский глава заявил, что готов обнародовать стенограмму разговора с Зеленским (во время которого поздравил его с победой на президентских выборах и который состоялся еще до 25 июля), назвав это "плохим прецедентом".

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
Тег
политика
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