"Я покажу вам!" Трамп назвал дату обнародования новой "бомбы" о Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что опубликует расшифровку второго разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 12 ноября.

"Выйдет еще одна стенограмма, которая очень важна", – цитирует Трампа Reuters.

Он добавил, что у него было два телефонных разговора с президентом Украины, поэтому Белый дом покажет и второе их общение.

"Я покажу вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины", – подчеркнул Трамп.

Зеленский и Трамп Коллаж

Отметим, недавно американский глава заявил, что готов обнародовать стенограмму разговора с Зеленским (во время которого поздравил его с победой на президентских выборах и который состоялся еще до 25 июля), назвав это "плохим прецедентом".

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