Трамп объявил себя самым жестким противником России

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет самую жесткую политику в отношении России по сравнению со своими предшественниками.

Об этом он заявил на открытом заседании правительства, подчеркнув, что РФ больше не является угрозой для США.

"Не было президента более жесткого по отношению к России, чем я. Все, что вы должны сделать, так это посмотреть на цифры, посмотреть, что мы сделали. Посмотрите на санкции... Посмотрите, что, к сожалению, недавно произошло в Сирии", - сказал Трамп.

"Я думаю, что президент Путин знает это лучше, чем кто-либо другой, и безусловно, лучше, чем СМИ", - добавил американский лидер.

Трамп и Путин BBC.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.