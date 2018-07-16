Трамп об отношениях США и РФ: все изменилось в последние 4 часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным должны положительно отразиться на ситуации с безопасностью в мире.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки.

"У нас был хороший, откровенный диалог... Продуктивный диалог хорош не только для США и РФ, но и для всего мира. Проблемы между нами известны всем и мы их сегодня обсуждали. Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, однако это изменилось в последние 4:00", - сказал американский лидер, отметив, что верит в это.

По его словам, на переговорах обсуждались вопросы ядерного разоружения КНДР, ситуации в Иране и Сирии, а также усиление радикального исламизма. Однако про Украину он не сказал ничего.

"Я также говорил о важности давления на Иран, чтобы не допустить развития его ядерной программы. Относительно ситуации в Сирии я четко дал понять, что не допустим, чтобы наши усилия по борьбе с ИГИЛ сошли на нет", - заявил Трамп.

"Диалог между США и Россией открывает возможности для мира в мире... Сегодняшняя встреча лишь первый шаг в долгом процессе", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча продлилась 2 часа 10 минут.