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ПолитикаЭкономика

Трамп об отношениях США и РФ: все изменилось в последние 4 часа

5.3тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным должны положительно отразиться на ситуации с безопасностью в мире.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки.

"У нас был хороший, откровенный диалог... Продуктивный диалог хорош не только для США и РФ, но и для всего мира. Проблемы между нами известны всем и мы их сегодня обсуждали. Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, однако это изменилось в последние 4:00", - сказал американский лидер, отметив, что верит в это.

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По его словам, на переговорах обсуждались вопросы ядерного разоружения КНДР, ситуации в Иране и Сирии, а также усиление радикального исламизма. Однако про Украину он не сказал ничего.

"Я также говорил о важности давления на Иран, чтобы не допустить развития его ядерной программы. Относительно ситуации в Сирии я четко дал понять, что не допустим, чтобы наши усилия по борьбе с ИГИЛ сошли на нет", - заявил Трамп.

"Диалог между США и Россией открывает возможности для мира в мире... Сегодняшняя встреча лишь первый шаг в долгом процессе", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча продлилась 2 часа 10 минут.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
Финляндия
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
да не до украины трампу, у него Иран. Сирия, это ему важней, Крыма нет. украина не интересна.
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Daks Viktor
Daks Viktor
Ну и... Северный поток-2 США угробят.. Это первое... Второе то, что на вякание Путина заставить Украину соблюдать Минские соглашения в угоду России, Трамп не дал ответа... Что далее.. Скоро узнаем... Как сегодня написал один человек, - -От встречи Трампа с Путиным я не жду ничего. Я жду встречу Путина с Каддафи..
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andrei
andrei
Да потгму что ваша усраина нах никому не нужна. Все. Выплывайте сами, уепки бандеровские.
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Киевлянка Русская
Киевлянка Русская
andrei, ПОМЕЧТАЙ- мечтатель. а, касаемо твоего дебило-заключения что "мы нах никому не нужны" - так МЫ - со 100-кратной радостью хотим стать не нужными именно вам- РАШистам - - ОТЦЕПИТЕСЬ ГНИДЫ
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2
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