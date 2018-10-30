Новости из США. Приветствую всех Друзей. Пока меня здесь два дня не было, много разных новостей появилось.

Очень кратко о новостях последних двух дней.

- Питтсбург и все нормальные люди в стране скорбят по одиннадцати убитым в субботу утром в Питтсбургской синагоге "Дерево жизни". Прошлая неделя была очень напряженной и печальной для нормальной Америки. Кроме одиннадцати убитых людей одним ультраправым радикалом в субботу в синагоге за то, что эти люди евреи, в среду еще один ультраправый радикал в Кентукки застрелил в супермаркете двух афроамериканцев, просто за то, что они афроамериканцы. Флоридский бомбист разослал по почте 15 бомб бывшим президентам, руководителям спецслужб, критикам Трампа и нынешним видным политикам демократам. 15-ю бомбу обнаружили в воскресенье, она была отправлена в центральный офис телеканала CNN в Атланте. Агенты ФБР обнаружили у флоридского бомбиста список из ста адресов, по которым он собирался послать бомбы. Сколько он их успел послать, пока неизвестно. 15 послал точно.

Новости Путину и Трампу договариваться не о чем

- Трамп в субботу, после трагедии в Питтсбурге, успел выступить на двух предвыборных митингах. На одном из них он жаловался, что думал, не отменить ли выступление, поскольку перед посадкой в самолет давал интервью журналистам, и ветер с дождем испортили его прическу. На другом митинге он сказал, что решил не отменять выступление после утреннего убийства в Питтсбурге, поскольку биржа на Уолл Стрит работала сразу после 11 сентября (и в очередной раз соврал, биржа не работала после 11 сентября в течение более, чем недели).

- Питтсбургский террорист-убийца перед тем, как идти убивать, оставил запись в социальной сети, что идет защищать Америку от вторжения каравана (беженцев), который финансирует еврейское агентство помощи иммигрантам HIAS. В финансировнии каравана беженцев Трамп обвинял Джорджа Сороса. Праворадикальные пропагандисты тут же подхватили эту "идею" и обвинили в финансировании беженцев и помощи им HIAS.

- Трамп собирается приехать в Питтсбург во вторник. Мэр Питтсбурга назвал приезд президента в день, когда будут хоронить жертв субботнего теракта, нежелательным.

- Трамп в понедельник приказал направить на южную границу 5200 военнослужащих американской армии для ... "защиты страны от вторжения" того самого каравана. Поскольку в этом караване "много здоровых мужчин, членов банд". Нужно понимать, что караван, о котором идет речь, находится в настоящее время примерно в 1500-1600 км к югу от границы США и дойти до границы он может (если вообще дойдет) никак не раньше декабря. А из того, что показывают по ТВ, видно, что в караване этом кого действительно очень много - женщин с детьми. Караваны эти стали обычным и печальным явлением в течение последних лет. Люди бегут из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора от совершенно невыносимых условий жизни, созданных наркомафией и насквозь коррумпированными правящими верхушками этих стран.

Новости Трамп высказался о причастности Путина к мировым убийствам

- В понедельник утром президент поведал миру через Твиттер, кто же виноват в захлестнувшем страну насилии. Буквальный перевод: "В нашей стране много гнева, вызванного в частности неточными и даже мошенническими, сообщениями о новостях. Fake News СМИ, истинные враги народа, должны прекратить открытую и явную враждебность и честно сообщать новости. Это многое сделает, чтобы погасить пламя Гнева и Оскорблений, и тогда мы сможем объединить все стороны в Мире и Гармонии. Fake News должен быть положен конец!".

- Еще во одном твитте Трамп выразил восторг по поводу своего телефонного разговора с новоизбранным ультраправым президентом Бразилии, с которым у него обнаружилось полное единство взглядов.

- Согласно новейшим данным Геллап поддержка президента упала с 44% неделю назад до 40%. Согласно тем же данным Трампа сейчас поддерживают 89% рядовых республиканцев.

- Быший республиканский политстратег Стив Шмидт (он вышел из республиканской партии), ранее работавший с Джоном Маккейном, когда Маккейн выдвигался в президенты, заявил в интервью телеканалу MSNBC в понедельник, что республиканская партия больше не является консервативной партией, а является партией культа личности Дональда Трампа.

Спасибо всем, кто прочитал.