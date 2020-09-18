Трамп может проиграть выборы из-за коронавируса, Байден держит отрыв – опрос

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает нынешнего лидера страны от республиканцев Дональда Трампа на 9 процентных пунктов.

Об этом свидетельствуют итоги общенационального опроса среди избирателей, проведенного Reuters / Ipsos 11-15 сентября, пишет "Голос Америки". Кроме того, они продемонстрировали, что стремление Трампа восстановить в стране "закон и порядок" не совпадает с основными ожиданиями жителей пригородов. Их главный страх сейчас – коронавирус.

В итоге распределение сил между Байденом и Трампом выглядит как 50% против 41%. Еще 3% поддержат одного из независимых кандидатов, остальные затруднились с ответом.

Опрос также показал, что большинство американских избирателей уже определились с выбором. 9 из 10 вероятных избирателей Байдена и 8 из 10 вероятных избирателей Трампа заявили, что они "полностью уверены" в своем выборе. Только 1 из 10 вероятных избирателей Байдена и менее 2 из 10 вероятных избирателей Трампа сказали о том, что они не определились окончательно.

Согласно опросу, у Байдена больше шансов выиграть на выборах 3 ноября в абсолютных цифрах. Тем не менее, 9% вероятных избирателей не определились с выбором или еще не поддержали ни одного кандидата от основной партии. Их решение в ближайшие недели может определить имя победителя.

Однако, преимущество кандидата в абсолютных цифрах поданных за него голосов не обязательно означает победу на выборах, исход которых будет решать коллегия выборщиков, представляющих каждый из штатов. Так, Трамп победил в 2016 году несмотря на то, что проиграл Хиллари Клинтон по количеству отданных за него голосов избирателей.

Опрос Reuters / Ipsos проводился онлайн по всей территории США. В нем приняли участие 1 358 человек, включая 859 вероятных избирателей. Интервал погрешности опроса составляет около 4%.

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