Трамп и Путин получили письмо с напоминанием перед исторической встречей

Газета Финляндии Helsingin Sanomat обнародовала открытое письмо президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину перед их встречей в Хельсинки.

"Встреча на высшем уровне навевает жителям Финляндии воспоминания о подобных встречах минувших лет. Приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. В последние годы это явление было названо "Духом Хельсинки", – сказано в материале.

Отмечается, что итог предстоящего саммита США и России сложно предсказать, так как в последнее время в двух странах постоянно происходят перемены. Кроме того, финны обеспокоены событиями в соседней стране – России.

"За сто лет независимости Финляндии ее жители осознали, насколько демократия, правовое государство и свобода деятельности общественных организаций важны для развития гражданского общества", — сказано в письме.

В газете отмечается, что США являются другом для Финляндии, который поддерживает стабильность и безопасность в Европе. При этом, позиция президента США Дональда Трампа беспокоит жителей государства. В материале напомнили, что на прошлой неделе глава Белого дома заявил, что европейцы должны нести больше ответственности за личную безопасность.

Встреча на высшем уровне в Хельсинки является важным событием, несмотря на сложности отношений между Россией и США. Оба государства имеют противоположные мировоззрения. По данным журналистов, Путин приедет в Хельсинки с тузом в рукаве.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. Появилось много прогнозов касательно итога саммита России и США. В частности, журналист Виталий Портников считает, что Трамп не отменит антироссийские санкции.

Сам глава Белого дома сообщал, что во время встречи с Путиным намерен обсудить вопрос Украины. Президент Петр Порошенко подготовил его по ряду вопросов перед саммитом. На основании этого, эксперт-международник Юлия Осмоловская считает, что президент США поддержит украинцев.