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13 октября • обновлено в 19:22
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Трамп готовит адские санкции против Турции: Эрдоган ответил

3.3т Читать материал на украинском

Соединенные Штаты Америки готовятся ударить "мощными" санкциями по Турции.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter в воскресенье, 13 октября. По его словам, он вместе с Конгрессом работает над этим.

Американский лидер рассказал, что готовит пакет санкций вместе с сенатором Линдси Грэмом, а также со своими политическими оппонентами - представителями Демократической партии.

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По словам Трампа, относительно санкций против Турции в Штатах существует "большой консенсус". Министерство финансов уже также готово к принятию мер. Не исключается, что понадобится дополнить законодательство.

В свою очередь глава Турции накануне публично заявил, что угрозы санкциями и эмбарго на поставки оборонной продукции в страну не смогут помешать операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

"Те, кто думает, что таким образом смогут заставить Турцию повернуть назад, серьезно ошибаются", - заявил лидер Турции Реджеп Эрдоган.

Глава МИД Турции также заявил, что целью операции на севере Сирии якобы является "обеспечение безопасного возвращения сирийских беженцев на родину", передает TRT.

"Если бы мы боялись санкций, мы бы не начали операцию. Для нас это жизненно важный вопрос с точки зрения национальной безопасности", - сказал он.

Эрдоган и Трамп

Эрдоган и Трамп

Как писал OBOZREVATEL, 6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент объявил о начале новой военной операции.

После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган
Место
США
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Штаты уже препятствовали покупке оружия Турцией у России - и ничего. Но в данном случае нужно приготовиться ЕС - Эрдоган откроет все "шлюзы" для беженцев и ЕС с ее толерантностью захлебнется от арабов-беженцев с их гаремами и вечно беременными женами. Или придется отказаться от напусткных демократических ценностей и создать откровенно концлагеря для арабов, правда под другим названием типа Пункты временного пребывания.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Мощные американские санкции уже никого не пугают. Ваш хозяин занят, украиньцы. Живите по средствам.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шо-та со времен Большого Бибизяна США всем грозится "адскими санкциями" а их нахрен посылают. Этот гегемон порвался, несите следующего...
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