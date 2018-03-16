Трагедии "с душком": все о странных смертях врагов Путина в Великобритании

Международный скандал из-за отравления российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании продолжает набирать обороты.

Подозрительной выглядит и недавняя смерть близкого соратника Бориса Березовского - Николая Глушкова. И это лишь часть трагедий с "душком", которые случились за последние годы с врагами Владимира Путина на территории Великобритании.

"Обозреватель" вспомнил самые громкие из них.

Борис Березовский

Российский олигарх перебрался в Великобритании еще в 2003 году. На родине против него было открыто несколько уголовных дел, поэтому Березовский мог легко повторить судьбу еще одного олигарха - Михаила Ходорковского.

Березовский решил не рисковать и уехал, получив на острове статус политического беженца. На новом месте он ввязался в многочисленные суды, но проиграл, лишившись большей части своего огромного состояния. К концу жизни у олигарха накопились проблемы личного и финансового характера, что могло послужить мотивом для суицида. 23 марта 2013 года тело Березовского нашли в доме, принадлежащем его бывшей жене Галине.

Скотланд-Ярд объявил его смерть самоубийством. Однако дочь Елизавета и несколько близких друзей настаивали на том, что олигарха убили, указывая на некоторые признаки насильственной смерти (странный след от удушья, ушиб на голове, нетипичный для повешенного цвет лица и т.д). В результате точка в этом деле так и не была поставлена - коронер оставил вердикт открытым.

Александр Литвиненко

Еще одна нашумевшая история произошла в ноябре 2006 года, когда ударную дозу полония получил перебежчик ФСБ Александр Литвиненко. За свою книгу "ФСБ взрывает Россию" Литвиненко объявили одним из главных врагов родины.

Во время встречи с еще одним бывшим агентом ФСБ Андреем Луговым - Литвиненко подсыпали в чай дозу радиоактивного полония. Всего через пару недель он скончался. Все указывало на причастность российских спецслужб, но однозначных доказательств найти так и не удалось. Поэтому до прямых обвинений в адрес Кремля дело так и не дошло.

Кстати, в 2011 году Луговой стал депутатом Госдумы от партии ЛДПР.

Бадри Патаркацишвили

Еще одна смерть бизнесмена по естественным причинам, которая вызвала массу кривотолков. Патаркацишвили был другом и партнером по бизнесу Березовского. В России его обвиняли в мошенничестве и организации побега ныне покойного Николая Глушкова.

Бадри уехал в Грузию, но по сути жил на два дома - в Лондоне у бизнесмена была недвижимость. В интервью журналистам Патаркацишвили говорил, что нигде не чувствует себя в безопасности и держит 120 охранников.

Однако 12 февраля 2008 года стало известно о его смерти от сердечного приступа в Лондоне. Любопытно, что за неделю до этой трагедии в СМИ появилась распечатка разговора Патаркацишвили и главы спецдепартамента МВД Грузии Ираклия Кодуа. В том разговоре друг Березовского рассказал, что в 90-е Путин крышевал его бизнес в Санкт-Петербурге, что вызвало громкий скандал.

Полиция Лондона отметила дело о смерти Бадри как особо важное, однако следов насильственной смерти было не обнаружено.

Николай Глушков

Глушков тоже долго работал вместе с Березовским. В конце 80-х он стал сначала начальником отдела, а позже и заместителем директора предприятия "Логоваз", которое создал олигарх.

Николай Глушков (слева)

В 1996 году ныне умерший стал заместителем директора гендиректора российской авиакомпании "Аэрофлот". Три года спустя власти РФ инициировали расследование по факту хищений средств этой компании. Глушков был подозреваемым наравне с Березовским.

В 2004 году часть обвинений с предпринимателя была снята, Глушков был осужден лишь за превышение служебных полномочий и отпущен в зале суда, в связи с отбытием наказания во время следствия.

Тем не менее в 2010 году Глушков решил покинуть Россию и переехал в Лондон, где уже обитал его друг Березовский. В Великобритании он получил политическое убежище из-за новых преследований в Россиию

13 марта 2018 года тело Глушкова нашли в его квартире на окраине Лондона. Точные причины смерти пока неизвестны. По одной из версий, на его шее нашли следы удушения. Эту информацию подтвердил источник из окружения бизнесмена, сказав, что тот "умер, как Борис".