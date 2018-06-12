Встреча Трампа с Ким Чен Ыном, продолжавшаяся 4 часа и начавшаяся с 38-минутной встречи один на один в присутствии только двух переводчиков, завершилась подписанием двухстраничной декларации. Декларация содержит пожелания сторон стремиться к миру и денуклериаризации Корейского полуострова.

Ключевых слов "полное, верифицируемое и необратимое ядерное разоружение", на которых до встречи настаивали Трамп, Болтон и Помпео, декларация не содержит.

Трамп заявил на пресс-конференции, что США прекратят ежегодные совместные военные учения с южнокорейской армией, сказал, что установил с Ким Чен Ыном "превосходные" отношения и не преминул "пихнуть" корреспонденту канала CNN Джиму Акосте, пред тем, что тот задавал вопрос ("Будьте хорошим и вежливым"). Санкции США против Северной Кореи останутся в силе до "ядерного разоружения".

Очевидно, что о реальном ядерном разоружении Северной Кореи говорить после этой встречи не приходится. Если подвести итоги кратко, то имеет место очень большая победа товарища Ына. Он вышел из международной изоляции, в которой его страна находилась после Корейской войны и на равных разговаривает с президентом США. Но есть и положительный итог для всех. Опасность ядерной или неядерной войны с Северной Кореей пошла на убыль и в настоящий момент отступила. Лучше разговаривать, даже если договориться ни о чем реальном не представляется возможным в обозримом будущем, чем находиться постоянно в шаге от большой войны с необратимыми последствиями.