''Торпеда апокалипсиса'': Жириновский предложил сценарий армагеддона в Черном море

Скандальный российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что океанская многоцелевая система "Посейдон" способна справиться с абсолютно любой авианосной группой ВМС США и вызвать апокалипсис.

"Торпеда апокалипсиса, способная уничтожить целые города, вызвать искусственное цунами, сопровождаемое радиоактивными осадками и нанести врагу непоправимый урон, создана в России. Мощность боеголовки, по оценкам специалистов, составляет две мегатонны", – цитирует Жириновского партийный сайт.

Он возмутился, что оружие назвали "Посейдон". "Более ёмким названием стало бы, по мнению многих жителей России, имя, которое предложил Владимир Жириновский – "Натотсвет", – предложил политик.

При этом лидер ЛДПР рассчитывает на то, что система заставит нервничать США.

"Американцы читают: о, торпеда "Натотсвет" – ребята, уходим! Они будут нервничать, возникнет медвежья болезнь, или морская болезнь – всё вместе. Получится тогда так, что они не дойдут обратно до своей военной базы – в Стамбуле все американские моряки сойдут на берег и напишут рапорт об увольнении. В Чёрном море болезнь у не наших людей такая – страх перед нашими системами ПВО, ПРО и так далее", – размечтался он.

"Посейдон" – что за оружие?

О разработке беспилотного подводного аппарата "Посейдон", первоначально известного как "Статус-6", впервые стало известно в ноябре 2015-го.

В марте 2018-го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование такого оружия.

Точные тактико-технические характеристики "Посейдона" официально не раскрываются, известно лишь, что подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский грозился захватить Киев за один день и обещал, что жители украинской столицы будут встречать русских с цветами. Также Жириновский мечтал о "марше дружбы" на границе Украины и России и о том, что украинцы поползут на коленях просить прощения у Кремля.

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