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20 ноября • обновлено в 16:18
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Торговали органами: в Казахстане украинцы угодили в скандал с "черными донорами"

1.5т
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В городе Шымкент, Казахстан, задержали главврача клинической больницы Абылай Донбая, который подозревается в незаконной трансплантации органов.

Как сообщает местное МВД, донорами для операций были граждане из Узбекистана, Киргизии, Украины, которые за деньги продавали свои почки.

Правоохранители отмечают, что банда "черных трансплантологов" орудовала в Казахстане в течение 2017-2018 годов и пересаживала органы иностранцам. Сам главврач за свои незаконные операции получал большое вознаграждение.

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Против Донбая открыли уголовное дело по части 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группы) и части 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека) УК Казахстана.

Ранее по этому делу был задержан и заключен под стражу врач-трансплантолог Гани Куттымуратов, а также гражданка Кыргызстана Б. Тайсалова.

Куттимуртов был задержан в мае 2019 года. МВД тогда заявляло о его причастности к незаконному изъятию человеческих органов. Против Куттимуратова возбудили уголовные дела по тем же статьям, что и против Донбая.

Пересадка органов

Пересадка органов

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на взятке задержали заведующего отделения трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии им. Шалимова, который потребовал эти деньги за проведение операции.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Место
Казахстан
Теги
донор медицина
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Где украинцы - там воровство, наркотики, убийства, мошенничество.
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