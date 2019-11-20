Торговали органами: в Казахстане украинцы угодили в скандал с "черными донорами"

В городе Шымкент, Казахстан, задержали главврача клинической больницы Абылай Донбая, который подозревается в незаконной трансплантации органов.

Как сообщает местное МВД, донорами для операций были граждане из Узбекистана, Киргизии, Украины, которые за деньги продавали свои почки.

Правоохранители отмечают, что банда "черных трансплантологов" орудовала в Казахстане в течение 2017-2018 годов и пересаживала органы иностранцам. Сам главврач за свои незаконные операции получал большое вознаграждение.

Против Донбая открыли уголовное дело по части 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группы) и части 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека) УК Казахстана.

Ранее по этому делу был задержан и заключен под стражу врач-трансплантолог Гани Куттымуратов, а также гражданка Кыргызстана Б. Тайсалова.

Куттимуртов был задержан в мае 2019 года. МВД тогда заявляло о его причастности к незаконному изъятию человеческих органов. Против Куттимуратова возбудили уголовные дела по тем же статьям, что и против Донбая.

Пересадка органов 112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на взятке задержали заведующего отделения трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии им. Шалимова, который потребовал эти деньги за проведение операции.

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