"Томогавки" готовы к бою: в США озвучили сценарий удара по Сирии

Ударная группа ВМС США готова к ударам по Сирии, а осуществлять их, скорее всего, будут с подводных лодок.

"Два эсминца ВМС США, вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк", находятся на позиции и готовы к действию", – сообщает CNN.

Кроме того, в группе состоят реактивные самолеты и подводные лодки, а также субмарины, которые способны выпустить "красивые и умные" ракеты, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп.

По данным телеканала, вероятность использования подводных лодок велика, потому что так можно будет сохранить жизни американским летчикам.

Напомним, 11 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Авианосец сопровождали ракетный крейсер "Нормандия", эсминцы "Арли Берк" и "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", а также "Джейсон Данэм" и "Салливанс".

Как сообщал "Обозреватель", глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил, что американские военные находятся в полной боевой готовности.