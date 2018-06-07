Только перед смертью: Джемилев объяснил, почему Путин не отпустит Сенцова

Освобождение заключенного, который объявил голодовку, возможно только в том случае, если ему осталось недолго жить.

Об этом рассказал народный депутат Украины от БПП, диссидент Мустафа Джемилев, который 15 лет провел в заточении и голодал 303 дня, передает "УП".

Также он заверил, что украинского режиссера Олега Сенцова просто так не отпустят.

"Освобождение возможно, когда человеку осталось жить немного. И не хотят, чтобы он умирал в тюрьме. Это называется актирование, его актируют, то есть освобождают. В случае политической голодовки это маловероятно. Это даст возможность и другим объявлять голодовки", - объяснил он.

При этом он привел трагический пример.

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"Анатолий Марченко в 1989 году объявлял голодовку и вследствие умер. Он тоже, как Олег Сенцов, требовал освобождения всех политзаключенных. В мире был большой шум. Именно после его смерти из тюрем начали выпускать наиболее именитых", - рассказал Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат Олега Сенцова заявил, что его подзащитный готов к смерти и откажется от поддерживающей терапии.