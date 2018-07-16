"Тогда вернете Донбасс": депутат Госдумы поставил Украине ультиматум

Депутат нелегитимной Государственной Думы России Константин Затулин нагло заявил, что Украина сможет вернуть себе временно оккупированные территории Донбасса только в том случае, если начнет реализовывать пророссийскую политику (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он потребовал от страны не быть враждебной к агрессору, прямо заявив, что ей никогда не удастся порвать с ним все связи. Свои циничные условия одиозный политик озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Вы хоть поймите, что никуда вы от России здесь, которая рядом, не денетесь. Будете продолжать выстраивать антироссийское государство, чем вы занимаетесь и аплодируете: "Вот, мы сплотили нацию нашу тем, что мы теперь все антирусские, антироссийские!"?! Успокойтесь, ради Бога! Поймите, что, да, есть перспектива возвращения Донбасса, она не закрыта. Но в том случае, если вы возьметесь за ум и начнете, наконец, внутренние реформы", — самоуверенно высказался Затулин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Затулин выступил с бредовым заявлением о том, что де-факто Украина уже давно является членом НАТО.