Тихановская выдвинула "Народный ультиматум" Лукашенко и дала 13 дней
Если до 25 октября власть в Беларуси не выполнит требования оппозиции, страна выйдет на протест
Начнется национальная забастовка предприятий, блокировка дорог, обвал продаж в госмагазинах
Главное требование – Лукашенко должен покинуть пост президента
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко и дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования.
Так, в сообщении Telegram-канала Тихановской сказано: если до 25 октября Лукашенко добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.
"У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: 1.Лукашенко должен объявить об уходе. 2.Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3.Все политзаключённые должны быть освобождены", – сказано в сообщении.
У Тихановской подчеркнули, что если требования не будут выполнены, "вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом".
"И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", – сказано в сообщении.
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