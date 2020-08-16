Тихановская объявит себя новым президентом Беларуси – штаб

Главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская намерена объявить себя новым президентом государства.

Об этом польскому изданию Rzeczpospolita сообщила представительница штаба соперницы Александра Лукашенко Анна Красулина.

"Соответствующее заявление готовится. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", – сказала она.

Светлана Тихановская

Напомним, 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. За действующего главу Александра Лукашенко якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тихановская заявила, что намерена создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти. Накануне в ее штабе заявили о готовности к переговорам об уходе Лукашенка с поста президента страны.

Сам Лукашенко на митинге в Минске 16 августа заявил, что выборы состоялись и пригрозил, что белорусы будут "стоять на коленях", если "потеряют" его.

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