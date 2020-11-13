Тихановская анонсировала партизанскую форму протестов в Беларуси

Общенациональная забастовка уже выполнила свою задачу

Белорусы продолжат борьбу с режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, но она может принять партизанскую форму.

Об этом заявила в интервью PAP лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. После того как 8 ноября в Беларуси арестовали более 1000 протестующих, оппозиция разрабатывает "стратегию и тактику дальнейших действий".

"Я думаю, что люди выберут более партизанские формы, потому что власть не знает границ в применении насилия", – сказала Тихановская.

По ее мнению, общенациональная забастовка, которая была объявлена несколько недель назад, выполнила свою задачу.

Лидер оппозиции выразила сожаление, что режим не услышал призывов организовать круглый стол, и отказался от предложения ОБСЕ о посредничестве в переговорах.

"Лукашенко построил вокруг себя стену, и теперь единственный выход – оказывать давление на режим как изнутри, так и извне", – отметила Тихановская.

Она также подчеркнула, что диктаторский режим рухнет, когда не будет хватать средств на оплату сил безопасности. Сейчас он выживает только благодаря насилию.

Тихановская также назвала Лукашенко политическим банкротом, который стал токсичным для большинства стран, включая Россию.

Она не исключила, что при участии России готовится новый "кандидат" на замену Лукашенко, но "белорусы больше не примут такие правила игры".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси возбудили 900 уголовных дел против кандидатов на президентских выборах, сотрудников штабов и участников протестов. Такие данные за шесть месяцев, начиная с мая, обнародовал правозащитный центр "Весна". Также были задержаны тысячи человек.