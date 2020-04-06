Тигр впервые заразился коронавирусом: медики предупредили о новой опасности

У тигра из зоопарка в Нью-Йорке зафиксировали заражение коронавирусом. Это первый зарегистрированный случай среди этого вида животных.

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И хотя ожидается, что зараженный тигр выздоровеет, однако теперь больным COVID-19 рекомендуют не контактировать с домашними животными. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства США.

Отмечается, что тигра протестировали на наличие вируса после того как у него, его сородичей и нескольких львов появились симптомы респираторного заболевания, в частности сухой кашель. Считается, что животное заразилось от больного COVID-19 сотрудника зоопарка, однако эпидемиологическое расследование еще продолжается.

Коронавирус впервые выявили у тигра

"Протестировали лишь одного тигра, поскольку сбор диагностических образцов у больших кошек требует общей анестезии. Так как у всех тигров и львов были одинаковые симптомы, ветеринар посчитал, что в интересах животных будет ограничить потенциальный риск общей анестезии одним тестом. Специалисты американской Инспекции здоровья животных и растений ожидают, что все больные хищники оправятся от недуга", – говорится в сообщении.

Пока нет свидетельств о том, что тигры или их одомашненные сородичи могут быть разносчиками болезни среди людей. И медики еще не владеют достаточным количеством данных, чтобы рассказать о механизме передачи вируса от человека к животным.

Однако людям, которые болеют COVID-19, рекомендуют не контактировать с питомцем и переложить заботу о нем на другого члена семьи. Если же это невозможно, то перед и после контакта с животным необходимо тщательно мыть руки, а также исключить с ним все обнимания, поцелуи, облизывания и другие ласки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайском городе Ухань, который стал эпицентром заражения COVID-19, ученые обнаружили коронавирус нового типа SARS-CoV-2. Вирусологи посетили приюты для животных в разных частях города и обнаружили, что 15% бродячих кошек заражены COVID-19.

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