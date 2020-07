В Афганистане произошел теракт: от взрыва погибли 8 человек, 30 ранены. Кадры 18+

В Афганистане 30 июля в городе Пул-э-Алам взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, ранены еще 30.

Правоохранители говорят, что бомбу в машине взорвал террорист. Об этом сообщило издание TOLOnews со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

В то же время Arab News пишет в Twitter, что погибли 17 человек.

Взрыв произошел на площади Азади возле многолюдного рынка. Пока что ни одна группа не взяла на себя ответственность, талибы свою причастность к теракту отрицают.

Осторожно, кадры 18+!

VIDEO: Footage shows victims of the Logar explosion at a hospital in Pul-e-Alam city. pic.twitter.com/PKI1u3WEDI