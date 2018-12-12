Збройний напад у Страсбурзі, що пізніше кваліфікували як теракт, відбувся майже за всіма канонами нападу бойовиків Ісламської Держави. По-перше, напад на мирне населення. По-друге, напад у одному з центрів сучасної Європейської політики.

Тому, напад можуть визнати "заслугою" так званої ІДІЛ. До речі, Ісламська Держава контролює незначну територію – близько 0,5% від того, яку вона мала в найкращі часи. Перспектив територіального наступу у неї немає. Зрозуміло, що вона вестиме ту війну, яку ведуть слабші проти сильніших – війна терору.

Більше того, значна частина зусиль сил безпеки у Франції були перекинути на Париж, де відбувається протести жовтих жилетів. Тому, зрозуміло, що ситуація для проведення теракту одна з найсприятливіших. Але хіба тільки для ІД?

Це звичайно логічно, якщо не взяти до уваги наступне. Взагалі є таке улюблене дійство у політтехнологів як зміна порядку денного. Це коли одну проблему намагаються замістити іншою. Глобальнішою. Так ось завтра - 13 грудня у Брюсселі має розпочатись засідання Європейської Ради. На якому одним із питань розглядатиметься і посилення/продовження санкцій проти Росії, що зрозуміло опосередковано і питанням її інформаційної інтервенції (а точніше – поширення ідеологічної дезінформації) на території ЄС.

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Тому можна не сумніватись, що теракт у Страсбурзі стане першим і головнішим питанням у Брюсселі завтра. І головною загрозою на засідання Європейської Ради можуть визнати Ісламську Державу, а не Росію. Тим більше, у деяких гравців є бажання скоротити санкції щодо Кремля. Так ось, якщо це відбудеться логічним постане вимога бомбардування/знищення останніх "штабів" ІД та вимога до військових сил, які представлені в Сирії, деокупувати території, які контролюють їх бойовики. От скажіть: у цьому була логіка ІД, коли вона організовувала теракт?

Звичайно, Кремль не контролює ісламістів у розумінні, що це є військовий підрозділ російської армії чи їхня приватна військова компанія. Цей контроль схожий на той, що був у німців на російськими більшовиками під час Першої світової війни. Ісламську Державу фінансують і використовують. А ІД робить свою справу, хоча при цьому розвалює противника РФ зсередини.

Проблема у тому, що це розуміють у Європі, і тому для них стоятиме виклик: чи продовжувати тиснути на фінансове джерело терористів чи піддатись тиску громадської думки і дати "атвеєтку" виконавцям.