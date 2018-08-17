Организаторы "Марша матерей" вновь потрясли убойной логикой заложников: "Выходите, чтобы защитить детей, которых сажают по политическим мотивам, но – ни слова о политике. Мы – вне политики!" Ни слова о Сатане, заживо сжигающем детей в нашем Аду: рогатый может обидеться и забодать насмерть. Он такой чувствительный и ранимый, не поминайте его всуе. Просто ходите между раскаленных сковородок и скорбно молчите. Глаза – в пол, руки за спину, и – не выдыхать! У него острый слух, чуткий нюх и зоркий глаз. Осерчает и сожрет вместе с вашим выводком. Но все равно приходите…

"Марш матерей", как ни странно, превратился в демонстрацию советского смирения. Неудивительно, что кремлевский черт решил не насылать на заложников своих козлорогих опричников: кого здесь бить? – они и так унижены и покорены. Еще немного – и падут на колени, после чего – сами поползут к нему в пасть. Они даже попросили не приходить на этот Марш лидеров оппозиционных партий и движений, дабы не провоцировать кремлевского людоеда. В итоге на мероприятие пришло несколько сот человек, и превратилось оно не в гневный протест, а в демонстрацию смирения овец на скотобойне, полностью подчиненных воле ненасытного мясника.

Да, правозащитникам – таким, как Алла Фролова, - можно ставить памятник при жизни: они самоотверженно бьются за каждого, кто попал в жернова бесчеловечной спец-машины. Но их слишком мало, их возможности и силы ограничены, а имя путинистам – легион. Чудище обло и стозевно, а Россия огромна, и молодого свежего мяса в ней полно. На путинский век хватит. И денег хватит, и смирения. Никто же не выходит на площадь, чтобы потребовать у Володина предъявить народу свою энергичную 82-летнюю мамашу, учредившую уже 10-ю по счету коммерческую фирму. А зачем? – все и так понимают, что мамаша Володина – никакая не бизнесвумен, а – подставное лицо, под прикрытием которого сынок "намывает бабло" в обход им же утвержденного законодательства. А ежели понимают – то какой смысл протестовать? В этом бездеятельном "понимании" и таится прочность режима: в нормальной стране, когда "все понятно" - народ выходит многомиллионной толпой, и условный Володин вместе со своей энергичной старушенцией вылетает из своего кабинета вместе с рамами – прямиком за решетку. И за сатанинский отказ выпустить умирающего от голодовки Сенцова вытащили бы из главной башни Самого Великодержавного, выдернув с корнем рога и в мясо разбив пятачину, после чего в соцсетях сразу бы появилась масса позитива. Но это – "у них". В России, блуждающей особыми унылыми путями – от Новопушкинского сквера до Верховного Судилища – такое невозможно. И любой, кто призовет к деятельному протесту, будет проклят как провокатор и кликуша.

Новости Россия вляпалась по самые кремлевские звезды

Уже было сказано, что у России два пути: либо массово выходить – многомиллионной толпой, чтобы черти побежали сами, либо – оставаться дома. Не выходить на работу, которой все равно скоро не будет, потому что санкции только ужесточатся, предприятия закроются, и даже сегодняшний "планктончик", самодовольно бурлящий желудочным соком, останется без средств к привычному насыщению. Если уж не двигаться, то абсолютно. Чтобы остановилось все. Но ведь и этот путь назовут "гапоновщиной". Советская овца так устроена: она живет едой, живет для еды, и в итоге сама превращается в пищу для "сильных мира сего". Либо ест она, либо – пожирают её. Иной парадигмы существования для нее не бывает. И любой, "кто затевает всю эту русофобию, русофобию вот эту" - будет проклят многомиллионной отарой, целеустремленно бредущей от патерналистской колыбели – к месту священного заклания.

Голодающий Сенцов умирает не за себя – он умирает за всю Россию. Если его не станет – на России можно будет поставить могильный крест, потому что смерть его явится подтверждением безлюдности этой территории. Если бы в стране были живые люди – они не допустили бы такого исхода, они бы вышли и, разобрав по кирпичику Кремлевскую стенку, укатали бы под брусчатку гэбэшного садиста вместе с его усатым чревовещателем. И не только их. Вместо этого самодовольные зомбо-патриоты записывают шизофренические ролики о жалости к Америке и "порабощенным американцам", а "крупный бизнес" готовится к "запрету доллара" в России. Двуногие ходят, вжав головы в плечи, косятся на себе подобных, и ненавидят друг друга, как потенциальных конкурентов на завтрашнее место под пасмурным небом. И правильно делают, что ненавидят: количество мест ограничено, и хлеба на всех не хватит, поэтому постулат "умри сегодня ты, а завтра – я" выглядит не таким уж и людоедским.

О, эта санкционная польза! О, чудо-сыровар Сирота, у которого пармезан созревает за 6 недель! А если партия прикажет – созреет и за пару минут, ибо надо же будет что-то засунуть в глотку вечером, чтобы оттянуть собственную смерть до утра. Можно даже отпраздновать "падение доллара ниже 67-ми" перед тем, как он рванет к восьмидесяти. Одна только долговая нагрузка россиян составляет 13 триллионов рублей. Еще каких-нибудь 6 триллиончиков, и она будет сопоставима с бюджетом всей России! Теперь все можно: рак неоперабелен, доживайте с открытым забралом. Нищие могут жрать поганки, богатые – глотать бриллианты, все равно "все там будем". Беснуйтесь, вражьи конгрессмены! Врубай на полную, товарищ Дональд, пусть на нашей православной скотобойне овец убивает ударом не в 300 вольт, а – в тысячу! Вот, благословясь, повеселимся!..

Распад империи начался, как и положено, с распада норм человеческой морали: когда страх, охвативший массы, овладел практически каждым, учредив кодекс безграничного терпения во имя продления мучительной жизни. И теперь, когда "можно всё" - события, безусловно, ускорятся, ибо скорость падения в пропасть не подконтрольна даже страшным спецслужбистам. Историю не схватишь за шиворот и не запугаешь в пыточной камере. И на скамью подсудимых не посадишь. Это она, усмехаясь, вынесет вердикт: "Здесь была страна лентяев и трусливых пьяниц. А еще – подлецов, правивших ими. Они одичали, предали и поубивали друг друга. Такой вот тяжелый урок. Не делайте так, люди…"