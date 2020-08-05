34-летняя Эйми Годден из Великобритании заболела псориазом в 14 лет, но он никогда не доставлял ей больших проблем. Однако после одного поцелуя девушка покрылась непроходящими пятнами по всему телу.

Как пишет Daily Star, в 14 лет на теле Эйми появилось всего несколько пятен, которые она легко прятала под одеждой. И они её не особо беспокоили до 2018 года – тогда все ее тело укрылось красными зудящими пятнами.

“Невероятно, но они были вызваны новогодним поцелуем кое с кем, у кого был тонзиллит, о чём я, конечно, не знала. Мало того, что я подхватила вирус, так вскоре у меня на лбу, щеках и груди начали появляться красные пятна. Вскоре раздражение покрывало уже все мои руки, бёдра и спину", – рассказала Годден.

Врач диагностировал ей псориаз, который был вызван именно тонзиллитом. Но как оказалось, никаких стопроцентно действенных лекарств, которые избавили бы британку от напасти, просто не существует.

Тело британки после поцелуя покрылось красными неизлечимыми пятнами. Фото Фото: Twitter / dailystar

"Я вернулась домой и выходить обратно уже не хотела. Никаких встреч с друзьями и зеркал. Лично я не могла рассказать о случившемся друзьям и семье, поэтому решила сделать об этом пост в "Инстаграме", – сказала Эйми.

И хотя девушка приняла своё состояние, лучше оно не стало. По словам Эйми, кожа всё ещё постоянно чешется и болит. Настолько, что даже обычная одежда вызывает неприятные ощущения. Но девушка уже нашла свои методы борьбы с напастью.

“Солнечный свет, здоровая сбалансированная диета и отказ от алкоголя – всё это помогает мне справиться. Но вспышки происходят иногда сами по себе”, – отметила Годден.

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