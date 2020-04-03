Главная Новости
4 апреля • обновлено в 00:05
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Тела в мешках складируют на полу: опубликовано жуткое видео из эпицентра COVID-19 в Италии

31.7т
Читать материал на украинском

В Бергамо (Италия), где сейчас бушует коронавирус COVID-19, тела погибших складывают прямо на пол в черных мешках.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об это в Facebook сообщила украинка Светлана Шкурко, которая опубликовала соответствующее видео.

"Подруга живет в Бергамо, прислала видео, что творится там", – написала она в соцсети.

COVID-19 в Италии

COVID-19 в Италии

На коротком видео показано помещение, пол которого устелен погибшими. Тела все завернуты в черные непроницаемые мешки с записками сверху.

Тела погибших от болезни

Тела погибших от болезни

Скриншот

Отметим, что состоянием на 3 апреля в Италии вирусом заразились более 115 тысяч человек, а погибло почти 14 тысяч. При этом побороли недуг свыше 18 тысяч пациентов.

Карта распространения болезни в Италии

Карта распространения болезни в Италии

Скриншот

Ранее в Италии нашли город-аномалию, где зафиксирован низкий процент зараженных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, который в частности предусматривает отправку украинских медиков для помощи итальянским коллегам в борьбе с пандемией COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Италия Бергамо
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
75
6
Смешно
0
Интересно
77
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Понаеховший Жлоб
Понаеховший Жлоб
Один в один как в конче заспе у петрушки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пономаренко Ольга
Пономаренко Ольга
по трупам что ли ходят?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги