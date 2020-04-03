Тела в мешках складируют на полу: опубликовано жуткое видео из эпицентра COVID-19 в Италии

В Бергамо (Италия), где сейчас бушует коронавирус COVID-19, тела погибших складывают прямо на пол в черных мешках.

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Об это в Facebook сообщила украинка Светлана Шкурко, которая опубликовала соответствующее видео.

"Подруга живет в Бергамо, прислала видео, что творится там", – написала она в соцсети.

COVID-19 в Италии

На коротком видео показано помещение, пол которого устелен погибшими. Тела все завернуты в черные непроницаемые мешки с записками сверху.

Тела погибших от болезни Скриншот

Отметим, что состоянием на 3 апреля в Италии вирусом заразились более 115 тысяч человек, а погибло почти 14 тысяч. При этом побороли недуг свыше 18 тысяч пациентов.

Карта распространения болезни в Италии Скриншот

Ранее в Италии нашли город-аномалию, где зафиксирован низкий процент зараженных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, который в частности предусматривает отправку украинских медиков для помощи итальянским коллегам в борьбе с пандемией COVID-19.

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