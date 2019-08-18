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Тела не успевали выносить: в Афганистане взрыв на свадьбе убил 63 человека. Фото и видео 18+

1.6т Читать материал на украинском

В столице Афганистана Кабуле на свадьбе прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения.

Как сообщает ВВС, террорист-смертник подорвал себя во время свадебной церемонии. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Все выбежали на улицу, люди кричали и плакали. В течение примерно 20 минут зал был полон дыма. Почти все в секции для мужчин либо мертвы, либо ранены. Спустя два часа после взрыва, они все еще выносили тела из зала", – говорит о теракте один из очевидцев.

Новости
В Кабуле прогремела череда взрывов: есть погибшие

Взрыв на свадьбе в Кабуле

Взрыв на свадьбе в Кабуле

Sky News

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

Тела не успевали выносить: в Кабуле на свадьбе убили 63 человека

Sky News

Тела не успевали выносить: в Кабуле на свадьбе убили 63 человека

Sky News

Тела не успевали выносить: в Кабуле на свадьбе убили 63 человека

Sky News

Тела не успевали выносить: в Кабуле на свадьбе убили 63 человека

Sky News

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае текущего года в одной из мечетей Кабула (столица Афганистана) прогремел мощный взрыв. Он привел к человеческим жертвам.

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Место
Афганистан Кабул
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