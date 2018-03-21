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Злой одессит
Злой одессит
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Техника России в Сирии не использовалась, а пиарилась

7.4т

Ни для кого не секрет, что Сирия для Кремля это не только арена геополитического самоутверждения, но и масштабный испытательный полигон. Доказательством тому является огромное количество новой техники, оружия и боеприпасов, которые свозятся в эту многострадальную страну для испытания в боевых условиях. Однако, есть техника, которая отправляется в Сирию исключительно для пиара.

Первым таким представителем был авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который с дюжиной Су-33 и МиГ-29КУБ на борту отправился крошить террористов ИГИЛ (читай повстанцев), а на деле насмешил полмира и утопил по одному истребителю из вышеупомянутых моделей. Пиар вышел не очень, хотя и предназначался не только для демонстрации мощи морской сверхдержавы с единственным авианосным подобием на плаву, но и для рекламы палубных МиГ-29КУБ (глубоководной версии).

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Одним из последних примеров подобного пиара была отправка 22 февраля этого года в Сирию истребителей не совсем пятого поколения Су-57. Но, если кто-то ожидал, что Су-57 будет крошить террористов ИГИЛ (читай повстанцев), то он ошибался. Отправленные на испытания Су-57 уже менее чем через две недели вернулись в Россию.

Так, что же они испытывали? Возможности Су-57 по дальним перелетам? Так с таким же успехом можно было его отправить из Москвы во Владивосток. Или в условиях скептицизма Индии по отношению к совместному проекту истребителя пятого поколения нужно было срочно показать хоть что-то, и назвать это испытаниями в боевых условиях?

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В данном контексте было бы уместным вспомнить и о БМПТ "Терминатор-2", которая сейчас получила вторую жизнь в российских СМИ, и практически в каждом репортаже, посвященном этой боевой машине, упоминается ее опыт реальных боевых действий в Сирии.

И действительно, единственный БМПТ "Терминатор-2" в конце июня 2017 года был отправлен в Сирию, а уже в первых числах июля он красовался в районе Дейр-эз-Зора, где, якобы, и проходили испытания машины в реальных боевых условиях. Правда, уже в августе данная БМПТ была на стенде международного военно-технического форума "Армия-2017".

Как бы это странным не звучало, но испытания данной, во многом уникальной для российского ВПК, техники, заняли менее месяца. Этот факт наталкивает на мысль, что и БМПТ "Терминатор-2" в Сирии проходил не столько испытания в реальных боевых условиях, сколько пиарился для привлечения потенциальных покупателей, в частности – заказчиков из Алжира.

А потому, Сирия для некоторых образцов военной техники - не только испытательный полигон, но площадка для пиара. Говорить же о полноценных испытаниях, которые порою занимают года, не приходится.

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Злой одесситЗлой одессит
Место
Сирия
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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