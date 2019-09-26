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27 сентября • обновлено в 19:10
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"Талибан" устроил кровавую бойню в Афганистане: погибли 15 военных

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В четверг, 26 сентября, в Афганистане боевики радикального движения "Талибан" атаковали блокпост военных в провинции Фарьяб, в результате чего погибли 15 человек.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu. Отмечается, что еще 15 афганских военных получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщил глава совета провинции Фарьяб Мухаммад Тахир Рахмани, после нападения завязался бой. Понесли потери также и талибы. Число ликвидированных боевиков не уточняется.

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"Талибан" устроил кровавую бойню в Афганистане

"Талибан" устроил кровавую бойню в Афганистане

topwar.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице Афганистана Кабуле на свадьбе прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения.

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Место
Афганистан
Тег
Талибан
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
У этих Аллах Акбар только и работа, что воевать. На какие средства они живут?
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