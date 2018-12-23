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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Такой страны, как Россия - не будет

3.6т

Рубль падает.

Из-за санкций, нефти, колоссальных растрат на войну.

Падение будет большое, по-этому, Путин, даже, подписал указ о запрете наружных вывесках с курсами валют.

В Украине же доллар подешевел, а гривна выросла. Мало того, выросли и наши золотовалютные резервы.

Конечно, это благодаря траншам МВФ.

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Но и МВФ не дает деньги в страну, просто так, они требуют реформы. И если их видят, то дают, а обмануть их невозможно.

НАТО открывает трастовые фонды для наших реформ.

США выделяет дополнительные деньги для Флота и Армии Украины.

Канада тоже дает деньги.

Япония, так вообще, выделила миллиард долларов для ремонта Бортнической станции аэрации в Киеве.

Весь цивилизованный Мир вкладывается в Украину.

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Никто и никогда не вкладывает деньги, если нет выгоды.

Что говорят украинцы? Все деньги разворуют, выведут, потратят не на проекты.

Это основная оценка глобальных иностранных проектов в Украине населением Украины.

Это говорит о том, что опыт украинцев негативный, презентация проектов в позитивном ключе маленькая, обратная связь с гражданами тех, кто работает над проектами, несущественная.

А проекты, ведь, глобальные. Огромные даже в рамках Планеты.

И деньги, если там и украдут, то Спецслужбы Японии, США, Британии и Канады намного эффективней служб стран СНГ - вернутся, а люди принявшие деньги попадут под международный криминал.

Никто не вкладывает деньги без того, чтобы не заработать.

Просто этот ЗАРАБОТОК может быть разный.

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И этого украинцы не понимают.

Иногда, люди вкладывают бумажки не для того, что бы получить еще больше бумажек.

Иногда, люди вкладывают бумажки, или перечисляют абстрактные цифры с одного компьютера на другой, не для того, что бы получить еще больше бумажек или байтов на серверах.

Современные люди вкладывают в экологию, в глобальную безопасность, в технологии, в интеграцию наций в глобальное человечество.

Человек в 2014 м году нашел лекарства от генетических заболеваний.

Наши космические аппараты покинули солнечную систему.

Ракеты запускают частные кампании, и делают это эффективней Держав.

Мы на пороге излечения Рака и Спида.

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Сейчас задачи стоят уберечь животный мир от вымирания, создать искусственный интеллект, изменить геном человека. Мы идем к избавлению от болезней.

В РФ при этом садят за перепосты, а в Украине мораторий на Землю.

Сейчас стоит вопрос не о национальной независимости Украины. Это была проблема 19-20 х веков. Это важный вопрос, но мы его решаем.

И Томос про Автокефалию супер важный вопрос, касающийся культурного, религиозного, национального, экономического, политического пластов. Это закрытие Гештальта Нации.

Томос это еще и вопрос Национальной Безопасности.

Но, при этом, перед Украиной уже стоят более глобальные проблемы.

Мы все умрем, но человека от животного отличает только воображение и способность думать о будущих поколениях.

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С современным развитием медицины, когда уже лечат полностью от гипатита С, который еще 10 лет назад считался приговором, с новыми разработками лечения генетических заболеваний, с открытиями в медицине, которые дают нам возможность победить рак, вич, герпес, избавить от инсультов и инфарктов, мы получим шанс дать нашим детям жизни на десятки лет больше, чем средняя жизнь в США.

Я могу не дожить, но все мои дети и дети знакомых имеют шанс.

Развитые страны уже строят стратегические планы не на 5 лет, а на 10, 60 и 100 лет вперед.

Европа уже ищет модель безусловного дохода, когда люди получают деньги за то, что они есть.

Мы стоим перед тотальной революцией, которая изменит рельеф планеты.

Такой страны, как РФ - не будет.

Украину будет определять только - сможет ли она сохранить язык, армию и национальные традиции.

Вера это также мощный фактор.

Я например верю в победу Украины и ее интеграции в мировое сообщество.

А еще я верю в Физику, в том числе и ядерную.

И верю в социологию и психологию.

И знаю, что войны, падения рынков и геноцицы часто возникали не из-за объективных или субъективных причин, а из-за их объединения в интерсубъективных факторов . Массовые психозы, мифологизация и героизация смерти тут в помощь.

А еще, я знаю, что Рим разрушили Варвары.

Только тогда, у Варваров не было ядерного оружия.

Старый Мир рушится. Путин и его окружение знают это. Для Путина это означает преждевременная смерть. Единственные, кто смог избежать такого конца - Горбачев и Ельцин.

Но, тогда, их смерть не гарантировала смерть элит.

Сейчас в РФ будут занимать жесточайшую оборону.

В скором времени будут отзывать всех родственников живущих на Западе: это логика авторитарного режима пероходящего в диктатуру, а потом, диктатуру переходящую в Тоталитаризм.

Но, при этом, доллар в РФ растет, а в Украине падает.

Но, Украине нужно не только радоваться проблемам РФ, а и понимать цену ее развала.

Гражданская война на территории РФ, бесконтрольность ядерного оружия, беженцы, объекты хим прома. У них и так экологическая катастрофа и эпидемия Спида, а будет еще и гуманитарная катастрофа. И бежать они все будут не в Китай.

Рф готовится к войне, а шутка "где ж мы их всех хоронить будем" набирает актуальности.

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Мирослав ГайМирослав Гай
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Источник:Facebook Мирослава Гая
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Чекаємо з нетерпінням коли це смердяче кацапське збіговисько зникне з карти Світу заразом з облізлою мавпою пуйло , згинь бидлота
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Doc I
Doc I
Россия с 90х НИЧЕГО не смогла создать - ни одну отрасль экономики она не развила. Но уже очень много чего потеряла - полная потеря промышленности, скважины за 20 лет только активно доили (и крупные месторождения Рашка почти не открывала - а только доила еще совковые), олигархи использовали предприятия на износ и никто из них не вкладывал деньги в Рашку - и виноват в этом Путин, которые по своей тупости посадил Ходорковского и этим поставил крест на Рашке - ибо все увидели что отобрать в Рашке могут все и у любого и именно так и происходило, поэтому все кто мог сразу выводил деньги подальше и не вкладывал деньги в Рашку. И начале нулевых был некоторый подъем связанный с ростом цена на сырье (сейчас этот фактор уже давно не работает и с 2012 года даже при цене выше 100 баксов за бочку бюджет был дефицитен) и еще были кредиты (которых сейчас уже нет), какого либо роста даже в сырьевых сектрах нет - БиПи успешно свалили из Рашки поднял хорошие деньги, EOn тоже давно слил свой пакет акций Газпрома, добыча сырья в Рашке уже давно не интересует иностранцев. Компании других секторов компании не вкладывали большие деньги в русские проекты - небольшое исключение это производители автомобилей - но им не сложно за несколько месяцев свернуть свои заводы и вывести их. Так что сейчас нет ни своих денег, ни иностранных вложений ни какого либо желания что-то развивать у самих русских. И Рашку ждут 90е версия 2 ("взрослая" и без поблажек)
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Булах Петр
Булах Петр
Як це-РФ не буде? Ложка гімна, чи то пак, дьогтю, завжди повинна бути присутня в діжці меду.
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