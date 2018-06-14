Тайно воевали на Донбассе и в Сирии: раскрыты личности охранников ЧМ-2018

В патрулировании улиц российских городов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, а также охране фан-зон будут привлечены казаки, часть из которых воевала на Донбассе и в Сирии.

В охране будут принимать участие более 800 казаков из как минимум 6 казачьих парамилитарных формирований, передает агентство Reuters.

"Как минимум 19 участников этих формирований сражались либо на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины, либо на стороне союзника Москвы президента Башара Асада в Сирии в качестве частных военных контрактников", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что установленные лица являются официальными членами казачьих формирований. Командование казаков утверждает, что они воюют на Донбассе и в Сирии как частные лица.

Казаки также будут охранять места базирования команд до конца чемпионата, который будет длиться больше месяца.

В некоторых городах казаки будут стюардами и волонтерами в дни матчей.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил в комментарии Reuters, что использование казаков и подобных группировок недопустимо, сообщает его пресс-служба.

По его словам,привлечение казаков свидетельствует о неспособности российской власти обеспечить правопорядок силами государственных органов.

Турчинов подчеркнул, что бездействие мирового сообщества и ФИФА в данном вопросе свидетельствует о фактической поддержке агрессии России.

"Со стороны же международного сообщества, согласие с такими действиями является согласием и фактически поддержкой агрессии против Украины", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионат мира по футболу в РФ стартует в четверг, 14 июня, матчем Россия - Саудовская Аравия.