Пастор из английского города Марлоу в графстве Бакингемшир (Великобритания), зараженный коронавирусом нового типа, сделал предупреждение из реанимации.

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Мужчина записал видеообращение. Его слова приводит Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Первые симптомы у британца появились еще 1 марта. "За три недели к кашлю прибавился озноб, высокая температура и головные боли. С каждым днем мне становилось все хуже, но я вел себя как настоящий герой: игнорировал любые советы семьи", – поделился больной.

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Доккрэй заверил, что при обследовании доктора спросили, не посещал ли он Китай и отказались от версии с коронавирусом.

"Они посчитали, что у меня сезонное ОРВИ, и на всякий случай прописали антибиотики", — продолжил он.

Однако несмотря на лечение британцу становилось хуже. В конечном счете его жена вызвала парамедиков, которые определили, что больной заражен коронавирусом.

"Сейчас я в реанимации. Совсем недавно мне давали неутешительными прогнозы. У меня отказывали легкие. Врачи готовились подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких. Но я решил бороться за каждый вздох и делать все возможное, чтобы выздороветь. Спустя три дня мое состояние стабилизировалось. Это не значит, что я чувствую себя лучше. Я обращаюсь ко всем, кто считает себя неуязвимым. К тем, кто игнорирует советы не выходить из дома без серьезного повода. Каждый час я вижу, как семьи прощаются через стекло с умирающими от COVID-19 пациентами. Пожалуйста, не будьте идиотами. Я даже записал жене и ребенку прощальное видео, когда уже отчаялся поправиться", – поделился мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британка Тара Джейн Лэнгстон, которая оказалась в реанимации из-за коронавируса COVID-19, рассказала, как протекает ее болезнь.

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