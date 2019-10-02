Стрелять в ноги и натравить крокодилов: Трамп оскандалился пытками для мигрантов

Президент США Дональд Трамп предлагал разрешить солдатам стрелять в ноги незаконным мексиканским иммигрантам, также он хотел провести электрификацию стены и обустроить на ней острые шпили.

Как выяснилось, на такие меры он был готов пойти, чтобы решить проблему с переселенцами. Все эти предложения звучали якобы в частных разговорах, пишет The New York Times.

Дональд Трамп ВВС

Отмечается, что беседы прошли в марте этого года в овальном кабинете Белого дома. Трамп якобы даже предлагал заполнить траншею на границе водой и запустить туда крокодилов.

После того, как ему пояснили, что все эти способы неприемлемы, он бросил эту затею.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года Трамп дал разрешение американским военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение при необходимости.

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