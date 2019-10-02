Главная Новости
2 октября • обновлено в 10:53
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Стрелять в ноги и натравить крокодилов: Трамп оскандалился пытками для мигрантов

1.1т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп предлагал разрешить солдатам стрелять в ноги незаконным мексиканским иммигрантам, также он хотел провести электрификацию стены и обустроить на ней острые шпили.

Как выяснилось, на такие меры он был готов пойти, чтобы решить проблему с переселенцами. Все эти предложения звучали якобы в частных разговорах, пишет The New York Times.

Новости
"Зеленский был в ужасе": Портников раскрыл последствия скандала с Трампом

Дональд Трамп

Дональд Трамп

ВВС

Отмечается, что беседы прошли в марте этого года в овальном кабинете Белого дома. Трамп якобы даже предлагал заполнить траншею на границе водой и запустить туда крокодилов.

После того, как ему пояснили, что все эти способы неприемлемы, он бросил эту затею.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года Трамп дал разрешение американским военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение при необходимости.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel