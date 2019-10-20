Стреляли и задерживали: в центре Берселоны силой разогнали "Майдан"

В центре Барселоны в воскресенье, 20 октября, сотни человек вышли на очередную акцию протеста у здания Национальной полиции Каталонии.

Как и накануне ночью, митингующие начали возводить на улицах баррикады из подручных средств. Среди протестующих находится много волонтеров медиков, а также людей в балаклавах, передает "РИА Новости".

Вскоре полиция начала "зачищать" улицу Рамбла, которая находится недалеко от ее здания. После нападения на пожарный расчет правоохранители начали применять спецсредства, стреляя также по протестующим резиновыми пулями. Следом за копами едут пожарные и тушат баррикады. Некоторых протестующих задержали.

Противостояния полиции и протестующих продолжаются и в других местах Барселоны.

Протесты в Барселоне El Pais

Протесты в Барселоне El Pais

Протесты в Барселоне El Pais

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября Барселону охватили массовые беспорядки. Приверженцы независимости Каталонии устроили масштабные митинги, в ходе которых произошли стычки. Они использовали "коктейли Молотова", жгли автомобили и мусорные баки. Сотни человек пострадали, многие из них были задержаны.

Протесты в городе не заканчиваются. Накануне местный аэропорт также отменил 57 рейсов из тысячи запланированных.

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