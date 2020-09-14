Стрельба, водометы и БТР: как прошел 'Марш героев' в Беларуси. Фоторепортаж

В воскресенье, 13 сентября, в Минске и других городах Беларуси прошел "Марш героев" против Александра Лукашенко, который занимал пост президента страны 5 сроков подряд.

По разным данным, только в столице в митинге приняло участие до 150 тысяч человек. В белорусском МВД сообщили, что на протестах в Беларуси задержали 774 человека, из них более 500 – в Минске. До суда в изоляторах временного содержания на ночь остались 544 человека.

Отметим, что силовики снова применяли силу при задержании людей. Так, в Жодино во время словесной перепалки горожан с силовиками майор милиции ударил женщину в лицо с такой силой, что та упала. Народ бросился на защиту, спустя минуту майора отвели в микроавтобус.

Всего для подавления протеста в Минск силовики стянули автозаки, грузовики для перевозки людей, машины с колючей проволокой, а также БТРы. Против митингующих применялись водометы.

Вчера колонна протестующих отправилась к поселку Дрозды, где находится резиденция Лукашенко. Чтобы остановить людей, силовики начали стрелять в воздух.

Кроме того, в Минске не работали станции метро и в столице был отключен интернет. Работу транспорта и связь восстановили лишь под вечер воскресенья.

Под вечер 13 сентября в центре Минска протестующие стали возводить баррикады на проезжей части. Митингующие начали сносить водоналивные блоки и другие подручные материалы.

Добавим, что в понедельник, 14 сентября, самолет Александра Лукашенко вылетел из Минска в Сочи, где пройдет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Также сегодня у посольства Беларуси в Москве прошла акция протеста. Люди вышли с плакатом: "Саша, зачем тебе Сочи. Лети сразу в Ростов".

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации Bloomberg, Путин считает, что оппозиционным силам в Беларуси не удастся сместить Лукашенко.

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