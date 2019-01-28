Страна ЕС приготовила новшество для заробитчан из Украины

Чешское правительство рассматривает вопрос об увеличении квоты на получение вида на жительство и трудоустройство в стране граждан Украины.

Об этом в интервью "Укринформа" сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Уточняется, что норму планируют увеличить почти вдвое — с 21 тысячи до 40 тысяч человек в год.

"Уникальная и чрезвычайно успешная программа содействия позволяет претендентам из Украины подавать заявки на получение вида на жительство в связи с трудоустройством (так называемые трудовые карточки). Текущая ежегодная мощность - 21 тысяча человек. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч человек ежегодно, однако окончательное решение еще не принято", — сообщил глава МИД Чехии.

Томаш Петршичек twitter.com/TPetricek

По его словам, на рынке труда страны существует высокий спрос на работников с Украины, в частности, среди высокотехнологичных компаний.

Сейчас в Чехии официально работает 120 тысяч граждан из Украины. В случае увеличения квоты их количество может существенно возрасти.

"Украинцы является крупнейшей национальным меньшинством в Чехии, и я рад, что они нашли новый дом в нашей стране. Кроме того, несколько тысяч молодых людей учатся в чешских университетах, и это особенно многообещающим для нашего сотрудничества в будущем", — добавил Петршичек.

Иллюстрация. Трудовая миграция из Украины press-center.news

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что ежемесячно на заработки уезжает около 100 тысяч украинцев. В связи с этим главное последствие трудовой миграции для Украины — сокращение населения.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Чехии Милош Земан публично выступил против Украины и призвал, чтобы Прага официально выразила протест "против возвеличивания военных преступников-бандеровцев".

Вместе с тем министр иностранных дел Томаш Петршичек заявил, что Украина должна сама справиться со своей историей.

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