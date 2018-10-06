Владимир Путин предложил смягчить наказания по печально знаменитой "антиэкстремистской" 282-й статье Уголовного кодекса. Той самой, которая служит основанием для судебного преследования граждан за репосты картинок в социальных сетях. Президент считает, что людей нужно сначала наказывать административно (штрафом или принудительными общественными работами), и только если человек еще раз в течение года совершит такой же "проступок", то можно открыть уголовное дело.

"Пижоны" больше не в топе

Это - явное следствие серии кремлевских неудач последних месяцев, - пишет Константин Эггерт для DW. - Среди них особенно выделяется решение повысить пенсионный возраст. Оно привело к поражению кандидатов "Единой России" на губернаторских выборах в ряде регионов. Экономическое положение страны особого оптимизма гражданам тоже не внушает.

Вдобавок появились первые признаки того, что и внешняя политика Путина (прежде всего, война в Сирии) начинает вызывать у них вопросы. Причем речь идет не о ненавистных Владимиру Владимировичу городских "пижонах", потягивающих "латте с собой" за рулем Volvo по пути в фитнес-клуб или театр. Речь о тех слоях населения, которые всегда составляли его политическую базу.

Интересно и то, что сажают, в основном, "пижонов", а не тех, кто протестует по поводу пенсий. Предложение "облегчить" одну из самых удобных и важных для власти статей УК выглядит как своего рода комплимент, признание той роли, которую активное политизированное меньшинство играет в современной России. Оно отражает страх Кремля, что рано или поздно какая-то часть сокращающегося "путинского большинства" станет меньше интересоваться рассказами "Первого канала" про нацистов в украинском Прикарпатье и заговоры ЦРУ, и больше - тем, что думают и предлагают критики режима.

Новости Режиму в России суждено пасть

Да, конечно, как уже отмечают адвокаты и правозащитники, органы политического сыска будут искать новые зацепки, чтобы продолжать сажать неугодных. Но это, в любом случае, увеличит их нагрузку и, что еще важнее, вносит некоторую сумятицу в ряды силовиков. Люди, живущие по приказу, любят ясность и четкость. Путинские предложения их явно не увеличивают. Они скорее вызовут вопрос - что, собственно, хотят эти люди в Кремле?

Задача Кремля - выпустить пар

А люди в Кремле просто реагируют на ситуацию и занимаются тем же, чем занимались и раньше, - управляют страной "вручную", но в условиях, когда население забыло свой восторг от аннексии Крыма (как забыло оно когда-то очереди в советские магазины, ужас от войны в Чечне и многое другое) и теперь значительно больше озабочено тем, что получит свои 14-16-18 тысяч пенсионных рублей на пять или восемь лет позже.

Задача - сделать так, чтобы у этих людей не появилось соблазна глубже задуматься о причинах происходящего в их жизни и начать искать объяснений, альтернативных кремлевским. Ответ Кремля прост - выпустить пар, не привлекать внимания к критическим публикациям в сети, уменьшить число публичных скандалов, которые вызывают посадки блогеров. Пусть пишут, что хотят, главное - не привлекать к ним особого внимания.

"Перестройки-2" не будет

Это, конечно, не "Перестройка-2" (ее не будет), но признание того, что сегодня главная проблема путинского режима - не городские средние классы, а разочарованные сторонники президента. Экономического прогресса на горизонте не видно, очевидных возможностей отвлечь внимание граждан чем-то, что хотя бы отдаленно могло напомнить так называемую "крымскую весну" - тоже.

Новости Режиму в России суждено пасть

Кремлю ничего не остается кроме тушения локальных пожаров и совершенствования системы "ручного управления". Если добавить к этому последние результаты опросов общественного мнения, которые показывают снижение уровня доверия к Владимиру Путину до "докрымского" уровня, то налицо - возобновление того политического кризиса, который первый раз проявил себя в эпоху протестов 2011-2012 года, и который Путин на время купировал захватом Крыма, донбасской войной и интервенцией в Сирии.

"Сковородка осталась, но тефлон сошел" - так один видный московский социолог ответил мне на вопрос "Что случилось с Путиным в последние недели?" Похоже, так оно и есть.