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"Старый никудышный дед": "рассекречено" содержание записки Басурина Путину

5.5тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая и актриса Янина Соколова "рассекретила" содержание записки, которую якобы написал представитель "управления народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин президенту России Владимиру Путину.

Секретное послание она зачитала в эфире программы "Вечер с Яниной Соколовой". "Да, у нас есть свои люди дома у Басурина", — объяснила она происхождение письма.

Затем Соколова зачитала его:

Эдуард Басурин

Эдуард Басурин

EADaily

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"Я копаюсь на помойках, как червяк,

С детства жизнь моя наперекосяк.

Канализационный люк — моя дверь,

Но я за Путина, за Путина, поверь!

20 лет назад сгорел наш белый дом,

Лодка "Курск" ушла на дно. Я ни при чем.

И теперь я побираюсь 20 лет...

Кому нужен старый никудышный дед?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова в шутку предложила Украине подарить Крым Соединенным Штатам Америки, которые смогут разобраться с оккупантами.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Персоны
Владимир ПутинЭдуард Басурин
Место
Россия
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Уровень украинской журналистики.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
дура
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