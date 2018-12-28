"Старый никудышный дед": "рассекречено" содержание записки Басурина Путину

Украинская телеведущая и актриса Янина Соколова "рассекретила" содержание записки, которую якобы написал представитель "управления народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин президенту России Владимиру Путину.

Секретное послание она зачитала в эфире программы "Вечер с Яниной Соколовой". "Да, у нас есть свои люди дома у Басурина", — объяснила она происхождение письма.

Затем Соколова зачитала его:

Эдуард Басурин EADaily

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"Я копаюсь на помойках, как червяк,

С детства жизнь моя наперекосяк.

Канализационный люк — моя дверь,

Но я за Путина, за Путина, поверь!

20 лет назад сгорел наш белый дом,

Лодка "Курск" ушла на дно. Я ни при чем.

И теперь я побираюсь 20 лет...

Кому нужен старый никудышный дед?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова в шутку предложила Украине подарить Крым Соединенным Штатам Америки, которые смогут разобраться с оккупантами.