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27 сентября • обновлено в 19:12
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Стамбул всколыхнуло мощное землетрясение

5.2т Читать материал на украинском

В четверг, 26 сентября, в столице Турции Стамбуле было зафиксировано мощное землетрясение. Сила толчков составляла 5,7.

Как передает Reuters, испуганные люди стали массово выходить на улицы из зданий. Кроме того, были срочно эвакуированы некоторые офисы и школы.

По информации "РИА Новости" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что восемь человек получили легкие ранения, а некоторым зданиям нанесен ущерб.

Обсерватория Кандилли и Исследовательский институт землетрясений сообщили, что эпицентр землетрясения находился примерно в 70 км к западу от Стамбула в Мраморном море, к югу от города Силиври. Эпицентр толчков залегал на глубине 12,6 километра.

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Эпицентр землетрясения

Эпицентр землетрясения

AFAD

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября в Албании произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение, в результате которого более 100 человек были травмированы.

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Место
Турция Стамбул
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