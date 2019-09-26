Стамбул всколыхнуло мощное землетрясение

В четверг, 26 сентября, в столице Турции Стамбуле было зафиксировано мощное землетрясение. Сила толчков составляла 5,7.

Как передает Reuters, испуганные люди стали массово выходить на улицы из зданий. Кроме того, были срочно эвакуированы некоторые офисы и школы.

По информации "РИА Новости" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что восемь человек получили легкие ранения, а некоторым зданиям нанесен ущерб.

Обсерватория Кандилли и Исследовательский институт землетрясений сообщили, что эпицентр землетрясения находился примерно в 70 км к западу от Стамбула в Мраморном море, к югу от города Силиври. Эпицентр толчков залегал на глубине 12,6 километра.

Эпицентр землетрясения AFAD

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября в Албании произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение, в результате которого более 100 человек были травмированы.

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