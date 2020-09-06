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Стало известно о состоянии Берлускони, у которого нашли COVID-19

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
6,1 т.
Сильвио Берлускони

Берлускони лечится от коронавируса в больнице Сан-Раффаэле.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который после визита на Сардинию был госпитализирован с COVID-19, находится в стабильном состоянии.

Политик продолжает проходить лечение в миланской университетской больнице Сан-Раффаэле. Об этом сообщил его личный врач Альберто Зангрилло, передает издание AreaNapoli.

"Респираторная и клиническая картина подтверждает регулярное и ожидаемое течение болезни", – коротко сказал медик.

По его словам, легкое течение коронавируса у лидера партии "Вперед, Италия" "вселяет осторожный, но оправданный оптимизм" относительно улучшения состояния его здоровья.

При этом отмечается, что после подтверждения диагноза COVID-19 и двусторонней пневмонии у 83-летнего Берлускони наблюдалась небольшая температура. Политик мог бы лечиться на самоизоляции дома, однако личный врач настоял на госпитализации в качестве меры предосторожности. В частности, учитывая его возраст и предыдущие проблемы со здоровьем – в 2016 году Берлускони перенес серьезную операцию на сердце, а также у него был рак.

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КоронавирусСильвио Берлускони
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