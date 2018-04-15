Стало известно, когда войска США покинут Сирию

Военный контингент США будет выведен из Сирии только после достижения своих целей.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает "Голос Америки".

По ее словам США должны убедиться, что химическое оружие не используется таким способом, который мог бы угрожать интересам государства, а также уничтожить ИГИЛ и оставить возможность наблюдения за действиями Ирана.

"Наша задача вернуть американских солдат домой, но мы не уйдем, пока мы не выполним все эти задачи", - подчеркнула Хейли.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля нанесли удары в Сирии. Пентагон отчитался, что все ракеты попали в цель.