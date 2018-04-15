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Стало известно, когда войска США покинут Сирию

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Военный контингент США будет выведен из Сирии только после достижения своих целей.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает "Голос Америки".

По ее словам США должны убедиться, что химическое оружие не используется таким способом, который мог бы угрожать интересам государства, а также уничтожить ИГИЛ и оставить возможность наблюдения за действиями Ирана.

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"Наша задача вернуть американских солдат домой, но мы не уйдем, пока мы не выполним все эти задачи", - подчеркнула Хейли.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля нанесли удары в Сирии. Пентагон отчитался, что все ракеты попали в цель.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Никки Хейли
Место
США
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