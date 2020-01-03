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3 января • обновлено в 10:44
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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

США ждут серьезные проблемы, неисключены теракты

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То что убрали Сулеймани - само по себе есть благо и есть хорошо. Тут нечего спорить. Но дальше возникают вопросы.

1. Планировали ли его убрать или стреляли по руководителю Хезболлы в Ираке, а Сулеймани просто оказался в машине?

2. Если так, то Трамп открыл для себя серьёзные проблемы с Ираном. Войны конечно не будет, но возможностей нам серьёзно отомстить у Ирана полно.

3. Трамп воевать если полезет - то проиграет, так как Иран в разы более сложная страна, чем Ирак. И нужно минимум 1/2 миллиона человек для войны там. Учитывая всю обстановку вокруг, в Афгане, в Ираке, в Турции, в Пакистане - у нас предельно сложные условия для ведения новой войны. Союзников, тем более нет. А вот просто с дронов пострелять - это как раз может оказаться полезным. То есть смысл - не выходить за рамки воздушной войны.

4. Продумал ли Трамп шаги - точно нет. Он для этого не имеет ни ума, ни знаний региона. Надеюсь, что Пентагон эти разработки имеет и без него.

5. В чём конечная цель этой конфронтации? Если просто проучить, за сделанное, то ОК, но сил мало для этого в регионе. Война? Тогда вообще, нужно минимум 3 месяца подготовки и стягивания резервов. Просто начать действия как делает Израиль - ну допустим, а дальше что?

6. Русские вполне возможно на всём этом выиграют, а не проиграют. Иран - русский конкурент за влияние в Сирии. Иран в Сирии для них сейчас, стал назойливой мухой, которую они бы не прочь прибить. А это сделали за них. Таким образом Путин получает Сирию вообще в полновластное владение, раз даже союзников из Ирана, таким образом "подвинули"

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7. Смена режима - сразу говорю, смешно думать. Это огроменная операция и её так не начинают. Иран - один из столпов Ближнего Востока, а не какие-то погонщики верблюдов. Судя по нашим успехам в Ираке и Афгане, мы ничего лучшего в Иране не предложим, а там населения в 3-4 раза больше, чем в Ираке и сплошные горы, а не пустыня ровная.

8. Потому ещё раз - какова конечная цель? Свернуть шею иранским операциям - не думаю, что это так держалось на одном человеке.

9. То, что начнётся какой-то серьёзный аллах-акбар в ответ - это гарантия. вопрос насколько это будет громко и где будут это делать? Надеюсь, не подрывом зданий в НЙ или Чикаго. Нужно уже говорить о полиции и армии везде, аэропорт просматривать и т.д.

10. Ах у нас ещё и импичмент и выборы - ничего так не поднимает рейтинг, как удачная операция или короткая война с победой. Но с победой, а не с уничтожением пустых сараев, как было в Сирии.

11. Для шиитов это серьёзнейшая потеря. И в Сирии и в Ираке.

Извините за сумбур, но пока нет ясности.

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Автор
Александр Флинт Александр Флинт
Темы
Политические скандалы в США Убийство генерала Сулеймани
Персона
Дональд Трамп
Место
Иран
Источник
Источник: Facebook Александра Флинта
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Это не просто проблемы....не единожды будите приспускать свои флаги....за действия надо отвечать.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Всё это так ,НО!.Штаты показали,что ось Москва-Пекин-Тегеран,для них не "авторитет"!.Теракты -возможны,а вот заявлений типа"Уничтожим центр империализма" будет тьма.
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