США запустили секретный космоплан, "подвинув" ракету Маска: видео старта

США вывели на орбиту секретный военный космоплан X-37B, в связи с чем частной космической компании Илона Маска "SpaceX" пришлось перенести запуск 60 спутников.

Как сообщила пресс-служба компании-оператора United Launch Alliance (ULA), которая вывела ракету-носитель Atlas V с экспериментальным беспилотным космопланом X-37B на орбиту, это было сделано для нужд Космических сил США.

Отмечается, что старт был произведен с площадки SLC-41 на мысе Канаверал в штате Флорида.

Пресс-служба также подчеркнула, что космоплан X-37B компании Boeing отправился на орбиту в шестой раз в рамках миссии USSF-7. Официальная цель ее, как и прошлых пяти, не разглашается. Предположительно, космоплан будет заниматься разведкой.

В рамках миссии он соберет данные для NASA, касающиеся воздействия радиации на семена. Также с помощью космоплана Военно-морская исследовательская лаборатория получит информацию по преобразованию солнечной энергии в микроволновую.

Как сообщается, запуск был запланирован еще в субботу, 16 мая, но перенесен из-за непогоды, что повлияло на запуск очередной партии из 60 спутников SpaceX для сети интернет-покрытия Starlink. В свою очередь, компания уже перенесла запуск на 19 мая, сообщив об этом в своем Twitter.

Due to a tropical depression developing off the Southeast Coast of the U.S., now targeting Tuesday, May 19 at 3:10 a.m. EDT for the Starlink mission—SpaceX teams will continue monitoring launch and landing weather conditions