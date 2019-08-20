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США взбесили Россию запуском ракеты с ядерным зарядом

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США успешно испытали крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд. Этот факт не на шутку разозлил российскую пропаганду.

О запуске сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны. "Министерство обороны США осуществило летное испытание конвенционально конфигурированной крылатой ракеты наземного базирования на острове Сан-Николас, штат Калифорния", – говорится в сообщении.

Российские СМИ из кремлевского пула тут же обвинили США в том, что они запустили ракету, которая запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США и Россия вышли 2 августа 2019 года.

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Запуск крылатой ракеты в США

Запуск крылатой ракеты в США

Сайт Пентагона

В частности, в топовых российских изданиях вышли материалы с такими заголовками.

США взбесили Россию запуском ракеты с ядерным зарядом
США взбесили Россию запуском ракеты с ядерным зарядом
США взбесили Россию запуском ракеты с ядерным зарядом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кремль пообещал принять симметричные меры в том случае, если США начнут размещать новое ракетное вооружение в Европе и Азии после прекращения действия ДРСМД.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Исаев Максим
Исаев Максим
А где бешенство-то? Ну сообщили о том, что США ракету, подпадающую под закрытый договор запустили... И?
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Исаев Максим, а чубатым майданутым похеру из-за чего в шаровары насрать
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Кропива Макс
Кропива Макс
Русня своими ответами засрет всю планету.
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филипп филипыч
филипп филипыч
вышли из договора и через две недели запустили ракету. совпадение?
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a alexeyon
a alexeyon
филипп филипыч, ХУ ХО тебе на воротник...эти ракеты были разработаны еще в средине 80 х годов.. а сейчас после выхода и договора проводят испытнания... тролль вата лох ты пригожина.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
филипп филипыч, ну да а что вы испытывали в Архангельске и что взорвалось?не запрещённое не?))))
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