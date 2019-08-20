США взбесили Россию запуском ракеты с ядерным зарядом

США успешно испытали крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд. Этот факт не на шутку разозлил российскую пропаганду.

О запуске сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны. "Министерство обороны США осуществило летное испытание конвенционально конфигурированной крылатой ракеты наземного базирования на острове Сан-Николас, штат Калифорния", – говорится в сообщении.

Российские СМИ из кремлевского пула тут же обвинили США в том, что они запустили ракету, которая запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США и Россия вышли 2 августа 2019 года.

Запуск крылатой ракеты в США Сайт Пентагона

В частности, в топовых российских изданиях вышли материалы с такими заголовками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кремль пообещал принять симметричные меры в том случае, если США начнут размещать новое ракетное вооружение в Европе и Азии после прекращения действия ДРСМД.

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