Армия США уходит из Сирии: в Пентагоне сделали заявление

Соединенные Штаты Америки готовятся вывести с территории Сирии свои войска. Это решение связано с началом турецкой военной операции против курдов.

Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр обороны США Марк Эспер. По его словам, текущая обстановка в регионе является "несостоятельной" для вооруженных сил Америки.

Министр обороны США Марк Эспер Time

"За последние 24 часа мы узнали, что турки, вероятно, намерены продолжить свою атаку на юг дальше чем планировалось изначально, и на запад", – уточнил Эспер. Он также добавил, что 12 октября президент Трамп поручил американскому контингенту начать "запланированный уход".

Кроме того, по словам американского министра обороны, США стало известно, что Сирийские демократические силы (СДС) собираются заключить союз с другими сирийскими группировками и Российской Федерацией для того чтобы провести контратаки против турецкой армии. Это стало еще одной причиной для того, чтобы инициировать вывод войск США из северной Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 9 октября, Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии. Главной задачей турецких войск является борьба с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями в районе южной границы.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.

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