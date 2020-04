США в разгар пандемии накрыли смертоносные торнадо: пугающие фото и видео

В штатах на Юго-Востоке США вечером 12 апреля пронеслась серия мощных торнадо, что привело не только к различным разрушениям, но и гибели по меньшей мере шести человек.

Об этом сообщает CNN, а многие жители делятся фото и видео последствий в соцсети Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиану. Значительный ущерб она нанесла округам Ковингтон, Сосо и Джонс.

Так, по состоянию на 21:30 по местному времени, в Луизиане и Миссисипи было зафиксировано более 25 торнадо, самые мощные из них достигали скорости 320 км/ч. Тогда как в штате Техас смерч пронесся в 50 километрах от Остина. А в Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Во всех указанных регионах стихия разрушила множество домом и повредила автомобили. При этом в департаментах по чрезвычайным ситуациям констатируют, что точное число погибших и раненых пока не установлено.

В целом 12-13 апреля метеорологи спрогнозировали угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают примерно 95 млн человек.

Власти на местах приняли решение не закрывать убежища, несмотря на эпидемию коронавируса. Но в укрытиях установлены антисептики и работают советники, напоминающие людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте по американскому штату Теннесси прошел мощный торнадо, который разрушил множество домов, повалил деревья и столбы, а также убил десятки человек.

