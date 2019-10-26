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26 октября • обновлено в 16:17
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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
Журналист Все статьи автора

США усмотрели опасность в батальоне "Азов"

1.2т

Я напомню, что в Соединенных Штатах Америки не запрещена ни свастика, ни "Майн Кампф", ни нацистские высказывания, ни отрицание Холокоста, ни хейт-спичи, ни вообще любые облизывания национал-социализма и теории расового превосходства. Поправка о свободе слова гарантирует право на любую символику и любые зиг хайли.

В Штатах хренова туча организаций белого толка, которые "открыто рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами".

Ты можешь набить себе на лбу символ SS, купить автомат Калашникова и открыто тренировать на оборудованном стрельбище других граждан, хоть со свастиками на жопе, хоть каких угодно, распевая "Дойчланд, Дойчланд убер аллес".

Свобода слова, свобода бизнеса, свобода оружия.

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Но опасность для США при этом представляет батальон "Азов", который находится хрен знает где за океаном и ни разу, никогда, вообще ни слова не говорил про Штаты.

Критерии для включения Госдепартаментом организаций в список FTO просты: организация должна быть иностранной, принимать участие в террористической деятельности или поддерживать терроризм, а также представлять угрозу для граждан США, национальной безопасности или экономических интересов страны, — сообщают нам сорок американских конгрессменов.

Я ни фига, ни разу, мягко говоря, не сторонник белых суперменов, но мне очень хотелось бы спросить сорок американских конгрессменов в ответ на их же слова - какие именно теракты совершил батальон "Азов", какие он поддерживает, а также как именно он предоставляет угрозу для национальной безопасности США, воюя в окопах за восемь тысяч четыреста километров от его границ с иррегулярными военными формированиями страны, в военной доктрине которой именно альянс, в котором состоит США, и обозначены как основная военная угроза и признанной спонсором терроризма?

В том, что "Азов" - иностранная организация - я с американскими конгрессменами спорить не буду, так уж и быть.

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Автор
Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
Место
США
Тег
"Азов"
Источник
Источник: Facebook Аркадия Бабченко
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Например:" ..Американские гранатометы в руках у радикалов украинского батальона «Азов», известного своими карательными операциями в Донбассе – публикации на эту тему появились в некоторых западных изданиях, которые утверждают, что Вашингтон задолго до официального решения – начал поставлять Киеву летальное оружие, и оно направляется на юго-восток страны. .."
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Вот это зрада от хозяина!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Шепните полудохлому жыдохачику Бапченке, шо конгрессмены США понятия не имеют об его сучествовании.
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