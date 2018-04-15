США предупредили Россию о новом ударе

США предупредили Россию о подготовке новых санкций из-за поддержки режима президента Сирии Башара Асада.

Как утверждает "Коммерсант", соответствующее письмо несколько дней назад посол США в РФ Джон Хантсман направил МИД России.

В первой части письма говорится о мотивации силовой операции в Сирии США и их союзников. Штаты обвинили сирийские власти в очередной химической атаке против гражданских лиц и заявили, что международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Асада.

Во второй же части своего послания Джон Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. На этот раз — "за поддержку сирийского режима".

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При этом, как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, новые санкции против России из-за Сирии объявят уже в понедельник, 16 апреля.

Как писал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Ранее силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. В целом в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.