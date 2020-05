США показали термоядерный удар по Москве мощностью в 100 мегатонн

В США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы над Москвой, Россия.

Теоретический взрыв может уничтожить северо-восток Московской области, а также почти всю Ярославскую, пишет издание We Are The Mighty.

Другая симуляция в Nuke Map показала, что 10 000-мегатонная бомба может уничтожить целые страны, такие как, Великобритания, Франция, Германия, Северная и Южная Корея. При этом уровень радиации был смертельным даже в соседних странах и скорее всего привел к заражению земли.

Ядерное оружие Илююстрация

Моделирование произвел американский физик венгерского происхождения Эдвард Теллер. Отмечается, что в Штатах откинули идею создания бомбы такой мощности в пользу оружия меньшей мощности.

"Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США", – говорится в публикации.

Напомним, что мощнейшей термоядерной бомбой была советская "Царь-бомба" зарядом свыше 50 мегатонн.

