США перебросят в Европу мощное вооружение: озвучена причина

Минобороны США провело предварительные переговоры с Германией о размещении на ее территории сверхсовременной системы противоракетной обороны THAAD.

Как сообщает Reuters со ссылкой на близких к переговорному процессу источников, такое решение связано с растущей угрозой со стороны Ирана.

"Американские военные провели предварительные переговоры о перемещении мощной системы ПРО в Германию с целью усиления европейской обороны", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что появление комплекса THAAD (Высотной зональной обороны на театре военных действий) в Германии грозит новой волной обострений с Россией.

Трамп выступил с инициативой размещения в Европе системы THAAD еще до того, как объявил о выходе США из Иранского ядерного соглашения. Идея американского лидера заключается в том, чтобы усилить противоракетные и противовоздушные возможности европейских государств.

"Хотя Европа и США имеют разногласия о дальнейшей судьбе ядерного соглашения, они разделяют обеспокоенность в связи с развитием в Иране программы баллистических ракет", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, США также перебросят в Европу новый бронетранспортер "Страйкер".