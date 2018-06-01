УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

США перебросят в Европу мощное вооружение: озвучена причина

2.8тЧитать новость на украинском

Минобороны США провело предварительные переговоры с Германией о размещении на ее территории сверхсовременной системы противоракетной обороны THAAD.

Как сообщает Reuters со ссылкой на близких к переговорному процессу источников, такое решение связано с растущей угрозой со стороны Ирана.

"Американские военные провели предварительные переговоры о перемещении мощной системы ПРО в Германию с целью усиления европейской обороны", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что появление комплекса THAAD (Высотной зональной обороны на театре военных действий) в Германии грозит новой волной обострений с Россией.

Новости
Россияне боятся войны с США: Орешкин сделал Путину предупреждение

Трамп выступил с инициативой размещения в Европе системы THAAD еще до того, как объявил о выходе США из Иранского ядерного соглашения. Идея американского лидера заключается в том, чтобы усилить противоракетные и противовоздушные возможности европейских государств.

"Хотя Европа и США имеют разногласия о дальнейшей судьбе ядерного соглашения, они разделяют обеспокоенность в связи с развитием в Иране программы баллистических ракет", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, США также перебросят в Европу новый бронетранспортер "Страйкер".

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
10
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги