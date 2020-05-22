Главная Новости
22 мая • обновлено в 18:01
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

США разрывают "открытое небо" с Россией: какие последствия для мира и при чем тут Китай

  • США уведомили РФ о выходе из Договора об открытом небе

  • Решение было принято из-за системного нарушения условий документа со стороны России

  • В МИД РФ заявили, что Москва выходить из договора не намерена и готова идти на диалог

  • Международные эксперты уверены, что в этом случае больше пострадают разведывательные возможности РФ

  • Кроме того, в текущей ситуации замешан третий игрок

1.4т
Читать материал на украинском

В США приняли решение выйти из Договора об открытом небе, который включает в себя 35 стран. Главной причиной называют несоблюдение условий договора со стороны Российской Федерации, поэтому не видят смысла придерживаться правил документа.

В чем заключается суть Договора об открытом небе, и что означает демарш Америки – узнавал OBOZREVATEL.

Претензии США

Согласно опубликованному заявлению на сайте Государственного департамента США, уже через полгода Америка перестанет быть участником Договора об открытом небе.

Как отмечает в своем сообщении госсекретарь США Майк Помпео, нарушение Россией правил открытого неба подорвало центральную функцию Договора по укреплению доверия – и фактически породило недоверие и угрозу национальной безопасности – сделав продолжение участия США неприемлемым.

Майк Помпео

Майк Помпео

"Россия годами грубо и постоянно нарушала Договор различными способами. К сожалению, это не история, касающаяся только Договора по открытому небу, поскольку Россия была последовательным нарушителем многих своих обязательств и обязательств по контролю над вооружениями", – заявил Помпео.

В США сообщают, что в 2019 году РФ отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с оккупированными Россией грузинскими регионами Абхазии и Южной Осетии, тем самым пытаясь выдвинуть ложные заявления о том, что эти оккупированные территории являются независимыми государствами.

"Обозначение Россией аэродрома для дозаправки "Открытое небо" в Крыму (Украина) также является попыткой выдвинуть претензию на аннексированный полуостров, которую Соединенные Штаты не принимают и никогда не примут", – заявили в Госдепартаменте США.

Помпео обвинил РФ в использовании открытого неба в качестве инструмента для облегчения военного принуждения: "Похоже, что Москва использует возможности "Открытого неба" в поддержку новой агрессивной российской доктрины нацеливания на критическую инфраструктуру в Соединенных Штатах и ​​Европе с помощью высокоточных боеприпасов".

США обвинили РФ в нарушении Договора об открытом небе

США обвинили РФ в нарушении Договора об открытом небе

Впрочем, как указано в сообщении, США может пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению Договора.

Реакция РФ

Российский МИД настаивает на том, что Россия никогда не нарушала условия этого договора, и подчеркивает, что Москва сожалеет о таком шаге со стороны Вашингтона.

Замглавы российского ведомства Александр Грушко заявил, что выход из договора подрывает фундаментальное соглашение, которое укрепляло безопасность в Европе более 20 лет.

"Если из договора выйти, то тогда никаких решений технических вопросов не будет, не будет самого инструмента, который в течение вот уже больше 20 лет служил интересам поддержания мира и безопасности в Европе", – сказал российский дипломат.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России есть понимание того, как действовать в ответ на выход США из договора.

"Мы всегда имеем какой-то план Б. США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность, исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент", — сказал чиновник, не уточнив детали плана.

После официального уведомления от США, в МИД РФ заявили, что Россия остается привержена Договору по открытому небу, будет работать над его сохранением, готова продолжать диалог по нему с США, но не принимать их условия. Кремль выходить из договора на намерен и надеется, что остальные тоже.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Дело не только в России

По мнению международных и военных экспертов, кроме того, что РФ нарушала требования Договора, решение о выходе США принимала и учитывая растущую "третью силу". Пока документ сдерживал развитие разведывательного потенциала России и Америки, в игру вступил Китай, который за последнее время очень развил свою военную сферу.

"Разрыв этого соглашения снимает ограничения, которые поддерживали определенный баланс. И пусть это были в большей степени теоретические правила, но они существовали. Когда Трамп инициирует такие вещи, то в определенной мере это игра и на руку Путину. Потому что пока действовали эти соглашения, которые ведут свое начало с двухполярного мира, появился третий капитальный полюс в сфере вооружения – это Китай", – объясняет OBOZREVATEL международный эксперт Павел Рудяков.

Все это время КНР было на руку существования действующего Договора, ведь он не является подписантом, и по открытому небу, и по Договору РСМД, говорит он.

С этим согласен и заместитель директора ЦИАКР по международным вопросам Михаил Самусь. По его словам, для США Договор не имеет значения, поскольку Россия для них не составляет большой угрозы.

"Сейчас они видят большую угрозу в Китае, который наращивает свое вооружение и военную мощь, и эта страна не участвует в этом договоре. Поэтому для Америки существует потребность в развитии своих разведывательных возможностей, которые не зависят от данного договора", – пояснил он в комментарии OBOZREVATEL.

Более того, США имеет все технические возможности, чтобы полностью контролировать деятельность ВС РФ на ее территории, и не только. Они обладают мощным спутниковым флотом, мощными средствами беспилотной авиации и другими разведывательными средствами, говорит военный эксперт.

США не нуждается в совершении обзорных полетов для разведки

США не нуждается в совершении обзорных полетов для разведки

А вот для РФ решение Белого дома о выходе из Договора создаст определенные проблемы.

"Для РФ это действительно была хорошая возможность осуществлять легальные разведывательные полеты над территорией США. Теперь России предстоит прибегать к другим способам проведения разведки, и кроме слабой спутниковой системы, у нее мало что остается. Поэтому РФ нужно будет усиливать свои спутниковые возможности", – сказал Самусь.

О возможности восстановить или составить новый договор пока не идет, по крайней мере до проведения очередных выборов в США в ноябре этого года, считает Рудяков.

"Это элемент внешней политики Трампа и его предвыборной кампании. Там есть и довольно аргументированная внутриполитическая ситуация, в том числе совместные российско-американские интересы. Это сложная история, которая не решится за месяц. Здесь большие, в том числе, и бизнес интересы, финансово-промышленные группы, которые обслуживают военно-промышленный комплекс, здесь очень мощное лобби. Это кровавая чаша", – пояснил он.

Что такое Договор об открытом небе

Документ был подписан в 1992 году 23 странами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Позже список государств был расширен до 35 членов. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Согласно этому договору, страны-подписанты брали на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полеты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот.

На наблюдательные самолеты могут быть установлены видеокамеры и сенсоры инфракрасного излучения, а данные, полученные в результате полетов, становятся доступны для всех стран-участниц договора.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп Сергей Лавров Майк Помпео
Место
Россия
Тег
Госдеп США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 148.

    Вылечились: 6585. Умерли: 588.

  • В мире заболели более 5,1 млн человек, погибли – 332 тысяч.

  • Половина областей Украины оказались не готовы к ослаблению карантина – Минздрав показал список.

  • Россия побила новый антирекорд по смертности от COVID-19.

  • Ученые выявили новую особенность поражения коронавирусом легких – болезнь нарушает свертываемость крови.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги