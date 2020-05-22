США разрывают "открытое небо" с Россией: какие последствия для мира и при чем тут Китай

Кроме того, в текущей ситуации замешан третий игрок

Международные эксперты уверены, что в этом случае больше пострадают разведывательные возможности РФ

В МИД РФ заявили, что Москва выходить из договора не намерена и готова идти на диалог

В США приняли решение выйти из Договора об открытом небе, который включает в себя 35 стран. Главной причиной называют несоблюдение условий договора со стороны Российской Федерации, поэтому не видят смысла придерживаться правил документа.

В чем заключается суть Договора об открытом небе, и что означает демарш Америки – узнавал OBOZREVATEL.

Претензии США

Согласно опубликованному заявлению на сайте Государственного департамента США, уже через полгода Америка перестанет быть участником Договора об открытом небе.

Как отмечает в своем сообщении госсекретарь США Майк Помпео, нарушение Россией правил открытого неба подорвало центральную функцию Договора по укреплению доверия – и фактически породило недоверие и угрозу национальной безопасности – сделав продолжение участия США неприемлемым.

Майк Помпео

"Россия годами грубо и постоянно нарушала Договор различными способами. К сожалению, это не история, касающаяся только Договора по открытому небу, поскольку Россия была последовательным нарушителем многих своих обязательств и обязательств по контролю над вооружениями", – заявил Помпео.

В США сообщают, что в 2019 году РФ отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с оккупированными Россией грузинскими регионами Абхазии и Южной Осетии, тем самым пытаясь выдвинуть ложные заявления о том, что эти оккупированные территории являются независимыми государствами.

"Обозначение Россией аэродрома для дозаправки "Открытое небо" в Крыму (Украина) также является попыткой выдвинуть претензию на аннексированный полуостров, которую Соединенные Штаты не принимают и никогда не примут", – заявили в Госдепартаменте США.

Помпео обвинил РФ в использовании открытого неба в качестве инструмента для облегчения военного принуждения: "Похоже, что Москва использует возможности "Открытого неба" в поддержку новой агрессивной российской доктрины нацеливания на критическую инфраструктуру в Соединенных Штатах и ​​Европе с помощью высокоточных боеприпасов".

США обвинили РФ в нарушении Договора об открытом небе

Впрочем, как указано в сообщении, США может пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению Договора.

Реакция РФ

Российский МИД настаивает на том, что Россия никогда не нарушала условия этого договора, и подчеркивает, что Москва сожалеет о таком шаге со стороны Вашингтона.

Замглавы российского ведомства Александр Грушко заявил, что выход из договора подрывает фундаментальное соглашение, которое укрепляло безопасность в Европе более 20 лет.

"Если из договора выйти, то тогда никаких решений технических вопросов не будет, не будет самого инструмента, который в течение вот уже больше 20 лет служил интересам поддержания мира и безопасности в Европе", – сказал российский дипломат.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России есть понимание того, как действовать в ответ на выход США из договора.

"Мы всегда имеем какой-то план Б. США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность, исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент", — сказал чиновник, не уточнив детали плана.

После официального уведомления от США, в МИД РФ заявили, что Россия остается привержена Договору по открытому небу, будет работать над его сохранением, готова продолжать диалог по нему с США, но не принимать их условия. Кремль выходить из договора на намерен и надеется, что остальные тоже.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Дело не только в России

По мнению международных и военных экспертов, кроме того, что РФ нарушала требования Договора, решение о выходе США принимала и учитывая растущую "третью силу". Пока документ сдерживал развитие разведывательного потенциала России и Америки, в игру вступил Китай, который за последнее время очень развил свою военную сферу.

"Разрыв этого соглашения снимает ограничения, которые поддерживали определенный баланс. И пусть это были в большей степени теоретические правила, но они существовали. Когда Трамп инициирует такие вещи, то в определенной мере это игра и на руку Путину. Потому что пока действовали эти соглашения, которые ведут свое начало с двухполярного мира, появился третий капитальный полюс в сфере вооружения – это Китай", – объясняет OBOZREVATEL международный эксперт Павел Рудяков.

Все это время КНР было на руку существования действующего Договора, ведь он не является подписантом, и по открытому небу, и по Договору РСМД, говорит он.

С этим согласен и заместитель директора ЦИАКР по международным вопросам Михаил Самусь. По его словам, для США Договор не имеет значения, поскольку Россия для них не составляет большой угрозы.

"Сейчас они видят большую угрозу в Китае, который наращивает свое вооружение и военную мощь, и эта страна не участвует в этом договоре. Поэтому для Америки существует потребность в развитии своих разведывательных возможностей, которые не зависят от данного договора", – пояснил он в комментарии OBOZREVATEL.

Более того, США имеет все технические возможности, чтобы полностью контролировать деятельность ВС РФ на ее территории, и не только. Они обладают мощным спутниковым флотом, мощными средствами беспилотной авиации и другими разведывательными средствами, говорит военный эксперт.

США не нуждается в совершении обзорных полетов для разведки

А вот для РФ решение Белого дома о выходе из Договора создаст определенные проблемы.

"Для РФ это действительно была хорошая возможность осуществлять легальные разведывательные полеты над территорией США. Теперь России предстоит прибегать к другим способам проведения разведки, и кроме слабой спутниковой системы, у нее мало что остается. Поэтому РФ нужно будет усиливать свои спутниковые возможности", – сказал Самусь.

О возможности восстановить или составить новый договор пока не идет, по крайней мере до проведения очередных выборов в США в ноябре этого года, считает Рудяков.

"Это элемент внешней политики Трампа и его предвыборной кампании. Там есть и довольно аргументированная внутриполитическая ситуация, в том числе совместные российско-американские интересы. Это сложная история, которая не решится за месяц. Здесь большие, в том числе, и бизнес интересы, финансово-промышленные группы, которые обслуживают военно-промышленный комплекс, здесь очень мощное лобби. Это кровавая чаша", – пояснил он.

Что такое Договор об открытом небе

Документ был подписан в 1992 году 23 странами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Позже список государств был расширен до 35 членов. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Согласно этому договору, страны-подписанты брали на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полеты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот.

На наблюдательные самолеты могут быть установлены видеокамеры и сенсоры инфракрасного излучения, а данные, полученные в результате полетов, становятся доступны для всех стран-участниц договора.

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