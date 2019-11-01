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1 ноября • обновлено в 12:55
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США обнародуют переписку Джулиани по Украине

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Госдеп США опубликует архив документов об адвокате американского президента Дональда Трампа Рудольфе Джулиани, связанный с Украиной.

31 октября, федеральный суд США удовлетворил иск правозащитной организации American Oversight, которая ведет расследования деятельности Белого дома, передает DW.

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Согласно решению суда, у внешнеполитического ведомства США есть 30 дней, чтобы предоставить соответствующие документы. Так обнародованы должны быть документы, касающиеся контактов между Джулиани, его коллегами Викторией Тонсинг, Джозефом ди Дженова и госсекретарем Майком Помпео.

Обработать и предоставить документы в Госдепе пообещали до 22 ноября. Также будет опубликована корреспонденция Джулиани с некоторыми помощниками Помпео, советником Ульрихом Брехбюлем, а также его бывшим старшим советником Майклом Маккинли. Опубликуют и переписки в мессенджерах, записи в календаре и электронные письма.

США обнародуют переписку Джулиани по Украине

США обнародуют переписку Джулиани по Украине

Цензор.нет

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