Госдеп США опубликует архив документов об адвокате американского президента Дональда Трампа Рудольфе Джулиани, связанный с Украиной.

31 октября, федеральный суд США удовлетворил иск правозащитной организации American Oversight, которая ведет расследования деятельности Белого дома, передает DW.

Согласно решению суда, у внешнеполитического ведомства США есть 30 дней, чтобы предоставить соответствующие документы. Так обнародованы должны быть документы, касающиеся контактов между Джулиани, его коллегами Викторией Тонсинг, Джозефом ди Дженова и госсекретарем Майком Помпео.

Обработать и предоставить документы в Госдепе пообещали до 22 ноября. Также будет опубликована корреспонденция Джулиани с некоторыми помощниками Помпео, советником Ульрихом Брехбюлем, а также его бывшим старшим советником Майклом Маккинли. Опубликуют и переписки в мессенджерах, записи в календаре и электронные письма.

США обнародуют переписку Джулиани по Украине Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с Владимиром Зеленским.

Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.

В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Также Джулиани признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.

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